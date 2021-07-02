Дивный новый мир. Марсоход Perseverance достиг новой точки на Марсе и прислал отчет (видео)

Песчаные дюны Марса еще никогда не выглядели так хорошо, как на снимках, полученных с марсохода.

Марсоход NASA Perseverance сделал еще одну остановку во время своего путешествия, чтобы исследовать окружающий кратер Джезеро на предмет наличия признаков древней жизни, сообщает futurism.com

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"Я добрался до следующего пункта наблюдения и увидел место, которое мы называем "Сеита", — "пишет" в своем официальном аккаунте в Twitter марсоход.

"Это район дюн и здесь много хороших мест для научных исследований", — "добавил" марсоход. "Я буду следить за некоторыми объектами отсюда, заниматься наукой, а затем проедусь вокруг и продолжу исследования".

Виды удивительные, как видно на видео, сопровождающее сообщение и это напоминание о тех бесчисленных пейзажах, которые еще предстоит увидеть на Красной планете.

Марсоход официально начал свою научную фазу 1 июня, покинув место посадки Октавия Э. Батлер, где он приземлился в начале этого года.

С тех пор он преодолел примерно 1 километр, согласно данным геолокации, сделав несколько остановок по пути, чтобы исследовать окрестности.

Геологическая единица Сеита ("среди песка" на языке навахо) примыкает к дну бывшего озера Джезеро, которое находилось в кратере. Район Сеита заполнен камнями и песчаными дюнами.

"3,8 миллиарда лет назад эта область находилась под 100- метровым слоем воды", — говорит Кевин Хэнд из Лаборатории реактивного движения NASA. "Мы не знаем, какие истории расскажут нам камни и многослойные обнажения породы, но мы очень рады начать".

Благодаря режиму AutoNav, который, по сути, превращает вездеход в беспилотный автомобиль, марсоход Perseverance действительно собирается продолжать движение.

"Картографируя местность во время езды, я могу преодолеть в 5-6 раз большее расстояние за день", — сообщает аккаунт марсохода.

Напоминаем, что Китай выпустил видео и звуковые клипы со своего марсохода, исследующего поверхность Марса. На них слышны очень странные и жуткие звуки. А марсоход Curiosity кажется разгадал одну из тайн метана на Марсе: почему наличие газа не фиксирует орбитальный аппарат.