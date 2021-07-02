Чудовий новий світ. Марсохід Perseverance досяг нової точки на Марсі і надіслав звіт (відео)

Піщані дюни Марса ще ніколи не виглядали так добре, як на знімках, отриманих з марсоходу.

Марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя, повідомляє futurism.com.

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"Я дістався до наступного пункту спостереження і побачив місце, яке ми називаємо "Сеїта", — "пише" у своєму офіційному акаунті в Twitter марсохід.

"Це район дюн і тут багато хороших місць для наукових досліджень", — "додав" марсохід. "Я буду стежити за деякими обʼєктами звідси, займатися наукою, а потім проїдусь навколо і продовжу дослідження".

Види дивовижні, як видно на відео, яке супроводжує повідомлення і це нагадування про ті незліченні пейзажі, які ще належить побачити на Червоній планеті.

Марсохід офіційно почав свою наукову фазу 1 червня, покинувши місце посадки Октавія Е.Батлер, де він приземлився на початку цього року.

Відтоді він подолав приблизно 1 кілометр, згідно з даними геолокації, зробивши кілька зупинок по шляху, щоб досліджувати околиці.

Геологічна одиниця Сеїта ("серед піску" мовою навахо) примикає до дна колишнього озера Джезеро, яке знаходилося в кратері. Район Сеїта заповнений камінням і піщаними дюнами.

"3,8 мільярда років тому ця область перебувала під 100-метровим шаром води", — каже Кевін Хенд з Лабораторії реактивного руху NASA. "Ми не знаємо, які історії розкажуть нам камені та багатошарові оголення породи, але ми дуже раді почати".

Завдяки режиму AutoNav, який, по суті, перетворює всюдихід на безпілотний автомобіль, марсохід Perseverance справді збирається продовжувати рух.

"Картографуючи місцевість під час їзди, я можу подолати у 5-6 разів більшу відстань за день", — повідомляє акаунт марсохода.

Нагадуємо, що Китай випустив відео і звукові кліпи зі свого марсохода, що досліджує поверхню Марса. На них можна почути дуже дивні і страшні звуки. А марсохід Curiosity здається розгадав одну з таємниць метану на Марсі: чому наявність газу не фіксує орбітальний апарат.