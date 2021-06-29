Моторошні звуки. Китай оприлюднив звукозаписи та відео з марсохода Чжуронг

Китай випустив відео та звукові кліпи зі свого марсохода, що досліджує поверхню Марса.

Файли були опубліковані Китайським національним космічним агентством, повідомляє Sciencealert.

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Звук марсохода Чжуронг, який спускається з посадочної платформи перед першою поїздкою в травні можна почути на відео.

"Марсохід видає моторошні звуки, коли рухається по стійках для спуску", — говорить Цзя Ян, заступник головного конструктора марсохода.

Звук дещо приглушений і не зовсім схожий на те, що можна було б очікувати на Землі.

За словами вчених такі аудіозаписи можуть дати більше інформації про навколишнє середовище та умови на Марсі, зокрема можуть допомогти визначити щільність атмосфери.

За повідомленням CNSA, з моменту приземлення в травні марсохід перемістився на 236 метрів.

На іншому відео показаний вид на 360 градусів, знятий бортовою камерою марсоходу. Його сліди ведуть до посадочної платформи, яку видно далеко.

На іншому відео нижче показано, як марсохід задкує від камери, яку він кинув на землю, щоб зробити селфі зі своєю посадковою платформою.

Також Китай опублікував нові кадри з Марса, зроблені марсоходом Чжуронг.

Але це не перший звукозапис, надісланий з Марса.

Марсохід NASA Perseverance, який приземлився приблизно за місяць до Чжуронга, надіслав свій перший аудіозапис у лютому. З тих пір NASA опублікувало більше аудіозаписів із Марса, зокрема звуки всюдихода, що проїжджає, і його стрільби лазером по камінню.

Нагадуємо, що за 100 днів на Марсі марсоход Perseverance зробив багато унікальних фотографій. У той же час марсохід Curiosity зробив знімки незвичайних хмар на Марсі.