Жуткие звуки. Китай обнародовал звукозаписи и видео с марсохода Чжуронг

Китай выпустил видео и звуковые клипы со своего марсохода, исследующего поверхность Марса.

Файлы были опубликованы Китайским национальным космическим агентством, сообщает Sciencealert

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Звук марсохода Чжуронг, который спускается с посадочной платформы перед первой поездкой в ​​мае можно услышать на видео.

"Марсоход издает жуткие звуки, когда двигается по стойкам для спуска", — говорит Цзя Ян, заместитель главного конструктора марсохода.

Звук несколько приглушен и не совсем похож на то, что можно было бы ожидать на Земле.

По словам ученых такие аудиозаписи могут дать больше информации об окружающей среде и условиях на Марсе, в том числе могут помочь определить плотность атмосферы.

По сообщению CNSA, с момента приземления в мае марсоход переместился на 236 метров.

На другом видео показан вид на 360 градусов, снятый бортовой камерой марсохода. Его следы ведут к посадочной платформе, которая видна вдалеке.

На другом видео ниже показано, как марсоход пятится от камеры, которую он бросил на землю, чтобы сделать селфи со своей посадочной платформой.

Также Китай опубликовал новые кадры с Марса, сделанные марсоходом Чжуронг.

Но это не первая звукозапись, присланная с Марса.

Марсоход NASA Perseverance, который приземлился примерно за месяц до Чжуронга, прислал свою первую аудиозапись в феврале. С тех пор NASA опубликовало больше аудиозаписей с Марса, в том числе звуки проезжающего вездехода и его стрельбы лазером по камням.

Напоминаем, что за 100 дней на Марсе марсоход Perseverance сделал много уникальных фотографий. В то же время марсоход Curiosity сделал снимки необычных облаков на Марсе.