Китай опубликовал новые кадры с Марса, сделанные марсоходом Zhurong (фото, видео)

На фотографиях запечатлен процесс, как марсоход разворачивает парашютную систему, а также само приземление аппарата.

В воскресенье, 27 июня, Китайское космическое агентство представило пресс-релиз с новыми кадрами, которые снял марсоход Zhurong во время движения по поверхности Марса, сообщает пресс-служба ведомства Поднебесной.

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На кадрах запечатлены эпизоды приземления китайского марсохода Zhurong в мае 2021 года и показано, как именно работает парашютная система космического аппарата, исследующего Марс.

"Орбитальный аппарат и марсоход находятся в хорошем рабочем состоянии, безопасно передают информацию с Марса партии и родине, а также посылают отдаленные благословение к столетию основания партии", — информирует пресс-служба Китайского космического агентства.

Также на видео можно увидеть, как китайский марсоход Zhurong отъезжает от своей посадочной платформы и движется по поверхности Марса.

В пресс-службе агентства добавили, что марсоход Zhurong проработал на поверхности Марса 42 марсианских дня и проехал 236 метров.

"В будущем марсоход продолжит осуществлять движение, восприятие и научные исследования, как и планировалось, а орбитальный аппарат продолжит работу на релейной орбите, чтобы обеспечивать ретрансляционную связь для патрулирования и исследования марсохода и выполнять обнаружение окружающего пространства", — подытожили в космическом агентстве.

[ + – ] Марсоход Zhurong Фото: cnsa.gov.cn

[ + – ] Марсоход Zhurong

[ + – ] Марсоход Zhurong

Ранее Фокус рассказывал, что марсоход Perseverance начал первую научную миссию в кратере Джезеро на Марсе. Аппарат в ходе исследования соберет новые образцы грунта и снова будет искать жизнь на Красной планете.

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