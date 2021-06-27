Китай опублікував нові кадри з Марса, зроблені марсоходом Zhurong (фото, відео)

На фотографіях зображений процес, як марсохід розгортає парашутну систему, а також саме приземлення апарату.

У неділю, 27 червня, Китайське космічне агентство представило прес-реліз з новими кадрами, які зняв марсохід Zhurong під час руху по поверхні Марса, повідомляє прес-служба відомства Піднебесної.

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На кадрах зображені епізоди приземлення китайського марсохода Zhurong в травні 2021 року і показано, як саме працює парашутна система космічного апарату, що досліджує Марс.

"Орбітальний апарат і марсохід знаходяться в хорошому робочому стані, безпечно передають інформацію з Марса партії і батьківщині, а також посилають віддалені благословення до сторіччя заснування партії", — інформує прес-служба Китайського космічного агентства.

Також на відео можна побачити, як китайський марсохід Zhurong від'їжджає від своєї посадкової платформи і рухається по поверхні Марса.

У прес-службі агентства додали, що марсохід Zhurong пропрацював на поверхні Марса 42 марсіанських дня і проїхав 236 метрів.

"У майбутньому марсохід продовжить здійснювати рух, сприйняття і наукові дослідження, як і планувалося, а орбітальний апарат продовжить роботу на релейній орбіті, щоб забезпечувати ретрансляційний зв'язок для патрулювання і дослідження марсохода і виконувати виявлення навколишнього простору", — підсумували в космічному агентстві.

[ + – ] марсохід Zhurong Фото: cnsa.gov.cn

[ + – ] марсохід Zhurong

[ + – ] марсохід Zhurong

Раніше Фокус розповідав, що марсохід Perseverance почав першу наукову місію в кратері Джезеро на Марсі. Апарат в ході дослідження збере нові зразки грунту і знову буде шукати життя на Червоній планеті.

Також Фокус повідомляв, що марсохід Curiosity зробив знімки незвичайних хмар на Марсі. Нове зображення являє собою комбінацію з 21 окремої фотографії, яку марсохід Curiosity зробив для вивчення дивної хмари в кратері Гейла.