Просто позвать недостаточно: как выяснить знает ли кошка свое имя (видео)

По словам исследователей, кошки могут узнавать свои имена, потому что это слово люди говорят им чаще всего.

Ученые рекомендуют провести дома свой эксперимент. Произнесите кошке четыре случайных слова, с интервалом примерно в 15 секунд, той же длины и интонации, что и ее имя. Затем произнесите ее настоящее имя. Если она поворачивает уши или приподнимает голову, скорее всего, она знает, как вы ее называете, пишет sciencemag.org

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Именно это и сделали ученые в новом исследовании. Японские ученые перед тем, как произнести настоящее имя кошки, прослушали записи, на которых владелец кошки произнес четыре слова длиной и созвучием аналогичными ее имени. По мере того, как звучали случайные слова, все существительные, кошки становились все менее и менее заинтересованными. Но как только они услышали свое имя, большинство пошевелило ушами и головой, некоторые даже привстали. Ученые наблюдали аналогичные реакции, когда имя кошки появлялось после имен других представителей семейства кошачьих, с которыми она жила, или, когда эти слова произносил незнакомец.

По словам исследователей, кошки могут узнавать свои имена, потому что это слово люди говорят им чаще всего или потому, что оно часто ассоциируется с чем-то положительным, например, с лаской или едой. Единственные кошки, у которых возникли проблемы с этой задачей, были те, которые жили в кошачьем кафе, в котором могут быть размещены десятки кошек. Эти кошки могли отличить свое имя от случайных существительных, но не от имен кошек, с которыми они делили кафе. Возможно, потому, что посетители кафе называют имена многих кошек, но лишь некоторых награждают угощениями, предполагают ученые.

Результаты являются первыми, экспериментально показывающими, что кошки имеют некоторое представление о том, что мы им говорим, говорят ученые. Дрессированные кошки могут понимать такие слова, как "сидеть" или "прыгай", но это может быть связано с тем, что люди используют дополнительные сигналы, такие как жесты рук.

Новое открытие может улучшить наши отношения с домашними животными, говорят исследователи. Например, воркование имени кошки во время стрессового визита к ветеринару может помочь ее успокоить. Тем не менее, остается неясным, понимают ли кошки, что их называют именно по имени.

Напоминаем, что новое исследование показывает, что дополнительное время, проведенное с людьми во время локдаунов, заставило многих кошек стать более ласковыми.