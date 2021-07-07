Просто покликати недостатньо: як з'ясувати, чи знає кішка своє ім'я (відео)

За словами дослідників, кішки можуть знати свої імена, тому що це слово люди кажуть їм найчастіше.

Учені рекомендують провести вдома свій експеримент. Вимовте кішці чотири випадкових слова, з інтервалом приблизно в 15 секунд, тієї ж довжини та інтонації, що і її імʼя. Потім скажіть її справжнє імʼя. Якщо вона повертає вуха або піднімає голову, швидше за все, вона знає, як ви її називаєте, пише sciencemag.org.

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Саме це і зробили вчені в новому дослідженні. Японські вчені перед тим, як вимовити справжнє імʼя кішки, прослухали записи, на яких власник кішки виголосив чотири слова завдовжки і злагодженістю аналогічно до її імені. У міру того, як звучали випадкові слова, усі іменники, кішки ставали все менш і менш зацікавленими. Але як тільки вони почули своє імʼя, більшість похитала вухами і головою, деякі навіть підвелися. Учені спостерігали аналогічні реакції, коли імʼя кішки зʼявлялося після імен інших представників сімейства котячих, з якими вона жила, або, коли ці слова вимовляв незнайомець.

За словами дослідників, кішки можуть знати свої імена, тому що це слово люди кажуть їм найчастіше або тому, що воно часто асоціюється з чимось позитивним, наприклад, з ласкою або їжею. Єдині кішки, у яких виникли проблеми з цим завданням, були ті, які жили в котячому кафе, у якому можуть бути розміщені десятки кішок. Ці кішки могли відрізнити своє імʼя від випадкових іменників, але не від імен кішок, з якими вони ділили кафе. Можливо, тому що відвідувачі кафе називають імена багатьох кішок, але лише деяких нагороджують частуваннями, припускають учені.

Результати є першими, що експериментально показують, що кішки мають деяке уявлення про те, що ми їм говоримо, кажуть учені. Дресировані кішки можуть розуміти такі слова, як "сидіти" або "стрибай", але це може бути повʼязано з тим, що люди використовують додаткові сигнали, такі як жести рук.

Нове відкриття може поліпшити наші відносини з домашніми тваринами, говорять дослідники. Наприклад, воркування імені кішки під час стресового візиту до ветеринара може допомогти її заспокоїти. Проте, залишається незрозумілим, чи розуміють кішки, що їх називають саме по імені.

Нагадуємо, нове дослідження показує, що додатковий час, проведений з людьми під час локдаунів, змусив багатьох кішок стати більш лагідними.