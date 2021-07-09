В Минобороны США технологию компьютерного зрения научат думать "по-человечески"

В этом ученым помогут имитирующие работу мозга нейроморфные схемы.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) объявило о запуске программы Fast Event-based Neuromorphic Camera and Electronics (FENCE), которая призвана сделать камеры, работающие на основе технологии компьютерного зрения, более эффективными, имитируя процесс обработки информации человеческим мозгом.

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Об этом сообщается на официальном ресурсе организации.

Трем группам ученых во главе с Raytheon, BAE Systems и Northrop Grumman поручено разработать систему инфракрасных (ИК) камер, которая должна обрабатывать меньше данных, работать быстрее и потреблять меньше энергии.

Современные фотоаппараты становятся все более совершенными, но они также становятся жертвами собственного успеха. Хотя современные камеры могут снимать изображения с высоким разрешением и отслеживать объекты с большой точностью, они делают это, обрабатывая большие объемы данных, что требует времени и энергии.

Согласно DARPA, это нормально, когда стоит задача отслеживать самолет в ясном голубом небе, но если фон темный, переменчивый или размытый, как это часто бывает в военных операциях, процессоры камер быстро перегружаются. Программа FENCE нацелена на то, чтобы прокачать ИИ-систему камер, благодаря использованию имитирующих работу мозга нейроморфных схем.

Первое, что сделают ученые, — резко сократят объем данных, необходимых для обработки. Этого возможно достичь, игнорируя нерелевантные части изображения: вместо того, чтобы работать со всей сценой, камера будет фокусироваться только на измененных пикселях.

Чтобы добиться этого, команда создаст новую инфракрасную фокальную плоскость с малой задержкой и низким энергопотреблением, асинхронную интегральную схему считывания, помогающую идентифицировать соответствующие пространственные и временные сигналы. Также потребуются разработать новые алгоритмы цифровой обработки сигналов и обучить систему компьютерного зрения работе со сложным меняющимся фоном.

Результатом труда должен стать датчик FENCE, потребляющий менее 1,5 Вт. Поскольку новая технология предназначена для военных приложений, включая автономные транспортные средства, робототехнику, поиск и отслеживание с помощью ИК-излучения, датчики должны быть гибкими и адаптируемыми.

"Цель состоит в том, чтобы разработать "умный" датчик, который сможет самостоятельно отсеивать ненужную информацию, передаваемую камерой, "сужая" данные до набора наиболее подходящих пикселей", — говорит доктор Уитни Мейсон, руководитель программы FENCE.

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