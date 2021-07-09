У Міноборони США технологію комп'ютерного зору навчать думати "по-людськи"

У цьому вченим допоможуть нейроморфні схеми, які імітують роботу мозку.

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) оголосило про запуск програми Fast Event-based Neuromorphic Camera and Electronics (FENCE), яка покликана зробити камери, що працюють на основі технології компʼютерного зору, більш ефективними, імітуючи процес обробки інформації людським мозком.

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Про це повідомляється на офіційному ресурсі організації.

Трьом групам вчених на чолі з Raytheon, BAE Systems і Northrop Grumman доручено розробити систему інфрачервоних (ІЧ) камер, які повинні обробляти менше даних, працювати швидше і споживати менше енергії.

Сучасні фотоапарати стають все більш досконалими, але вони також стають жертвами власного успіху. Хоча сучасні камери можуть знімати зображення з високою роздільною здатністю і відстежувати обʼєкти з великою точністю, вони роблять це, обробляючи великі обсяги даних, що вимагає часу й енергії.

Згідно з DARPA, це нормально, коли є завдання відстежувати літак у ясному блакитному небі, але якщо фон темний, мінливий або розмитий, як це часто буває у військових операціях, процесори камер швидко перевантажуються. Програма FENCE спрямована на те, щоб прокачати ШІ-систему камер, завдяки використанню нейроморфних схем, що імітують роботу мозку.

Перше, що зроблять вчені, — різко скоротять обсяг даних, необхідних для обробки. Цього можливо досягти, ігноруючи нерелевантні частини зображення: замість того, щоб працювати з усією сценою, камера буде фокусуватися тільки на змінених пікселях.

Щоб домогтися цього, команда створить нову інфрачервону фокальну площину з малою затримкою та низьким енергоспоживанням, асинхронну інтегральну схему зчитування, що допомагає ідентифікувати відповідні просторові й тимчасові сигнали. Також буде потрібно розробити нові алгоритми цифрової обробки сигналів і навчити систему компʼютерного зору роботі зі складним мінливим фоном.

Результатом праці повинен стати датчик FENCE, що споживає менше 1,5 Вт. Оскільки нова технологія призначена для військових додатків, враховуючи автономні транспортні засоби, робототехніку, пошук і відстеження за допомогою інфрачервоного випромінювання, датчики повинні бути гнучкими й такими, що адаптуються.

"Мета полягає в тому, щоб розробити "розумний" датчик, який зможе самостійно відсіювати непотрібну інформацію, передану камерою, "звужуючи" дані до набору найбільш підходящих пікселів", — говорить докторка Вітні Мейсон, керівниця програми FENCE.

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