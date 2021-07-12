Не такие страшные хищники. Акулы выступают “за мир во всем море”, - новое исследование

Ученые говорят, что акулы могут пойти на все ради сохранения мира в океане.

Акулы могут иметь репутацию одних из самых безжалостных хищников в океане, но новое исследование показало, что акулы действительно могут пойти на все, чтобы сохранить мир в море, сообщает New Atlas

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые использовали устройства слежения для наблюдения за поведением различных видов прибрежных акул и обнаружили, что на самом деле они охотятся посменно, чтобы поддерживать гармоничное сосуществование.

Ученые из австралийского Университета Мердока провели исследование на крупных видах акул в водах Мексиканского залива, включая черноперых акул, тупорылых акул, серо-голубых акул, гигантских акул-молотов и бронзовых акул-молотов. Около 172 акул, свободно перемещающихся в водах залива, были помечены акселерометрами, что позволило ученым следить за их передвижениями во время повседневной жизни.

Эта "слежка" показала, что акулы разных видов, живущие рядом, по очереди охотятся в течение 24-часового периода.

"Мы обнаружили, что тупорылые акулы были наиболее активны в ранние утренние часы, тигровые акулы в полдень, серо-голубые акулы в дневное время, черноперые акулы в вечернее время, а бронзовые акулы-молоты и гигантские акулы-молоты — в ночное время, это только два вида, у которых наблюдается существенное совпадение по времени пиковой активности", — говорит соруководитель исследовательской группы доктор Карисса Лир. "Насколько нам известно, эти результаты являются первым примером временного разделения у морских хищников".

Ученые считают, что акулы приняли такой подход к охоте как способ разделения ресурсов, мирного сосуществования и даже ради собственной безопасности.

"Такое временное разделение уменьшило конкуренцию за пищу и, для некоторых видов, уменьшило шансы стать жертвой более крупных акул", — говорит один из руководителей исследовательской группы доктор Адриан Глейсс. "Выбор времени для охоты, вероятно, частично обусловлен иерархией, вынуждая менее доминирующих хищников добывать корм в менее оптимальные периоды, чтобы избежать более крупных акул".

Поскольку охотничье поведение высших хищников, таких как акулы, оказывает влияние на поведение других морских видов, они играют ключевую роль в поддержании здоровых и сбалансированных экосистем. Есть надежда, что подобные исследования, которые помогают понять, как ресурсы распределяются наверху пищевой цепи, могут послужить основой для усилий по сохранению таких сред обитания, говорят ученые.

"Понимание механизмов, позволяющих сосуществовать морским хищникам, поможет нам сохранить и восстановить здоровые, богатые хищниками морские экосистемы", — говорит доктор Лир.