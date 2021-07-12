Не такі страшні хижаки. Акули виступають "за мир у всьому морі", — нове дослідження

Вчені говорять, що акули можуть піти на все заради збереження миру в океані.

Акули можуть мати репутацію одних із найбільш безжальних хижаків в океані, але нове дослідження показало, що акули справді можуть піти на все, щоб зберегти мир у морі, повідомляє New Atlas

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вчені використовували пристрої стеження для спостереження за поведінкою різних видів прибережних акул і виявили, що насправді вони полюють позмінно, щоб підтримувати гармонійне співіснування.

Вчені з австралійського Університету Мердока провели дослідження на великих видах акул у водах Мексиканської затоки, включаючи чорноперих акул, тупорилих акул, сіро-блакитних акул, гігантських акул-молотів і бронзових акул-молотів. Близько 172 акул, які вільно переміщаються у водах затоки, були помічені акселерометрами, що дозволило вченим стежити за їх пересуваннями у повсякденному житті.

Ця "стеження" показало, що акули різних видів, що живуть поруч, по черзі полюють протягом 24-годинного періоду.

"Ми виявили, що тупорилі акули були найбільш активні в ранні ранкові години, тигрові акули опівдні, сіро-блакитні акули в денний час, чорнопері акули у вечірній час, а бронзові акули-молоти і гігантські акули-молоти — в нічний час, це тільки два види, у яких спостерігається істотний збіг за часом пікової активності", — говорить співкерівник дослідницької групи доктор Карісса Лір. "Наскільки нам відомо, ці результати є першим прикладом тимчасового поділу у морських хижаків".

Вчені вважають, що акули прийняли такий підхід до полювання як спосіб поділу ресурсів, мирного співіснування і навіть заради власної безпеки.

"Такий тимчасове поділ зменшив конкуренцію за їжу і, для деяких видів, зменшив шанси стати жертвою більших акул", — говорить один з керівників дослідницької групи доктор Адріан Глейсс. "Вибір часу для полювання, ймовірно, частково обумовлений ієрархією, змушуючи менш домінуючих хижаків добувати корм в менш оптимальні періоди, щоб уникнути більших акул".

Оскільки мисливська поведінка вищих хижаків, таких як акули, впливає на поведінку інших морських видів, вони грають ключову роль у підтримці здорових і збалансованих екосистем. Є надія, що подібні дослідження, які допомагають зрозуміти, як ресурси розподіляються нагорі харчового ланцюга, можуть послужити основою для зусиль по збереженню таких середовищ існування, кажуть вчені.

"Розуміння механізмів, що дозволяють співіснувати морським хижакам, допоможе нам зберегти і відновити здорові, багаті хижаками морські екосистеми", — говорить доктор Лір.