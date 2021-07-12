Ученые нашли ответ на вопрос: почему некоторые рыбы теплокровны, а большинство – нет

Новое исследование предоставляет первые прямые доказательства эволюционного преимущества теплокровных животных.

Оказывается, хотя теплокровные рыбы, способные регулировать температуру своего тела, могут плавать быстрее, но они не живут в водах с более широким диапазоном температур, сообщает Scitechdaily

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Новое исследование предоставляет первые прямые доказательства эволюционного преимущества теплокровных животных, а также подчеркивает, что виды в этой демографической группе, такие как белая акула и голубой тунец, вероятно, столь же уязвимы к глобальным изменениям температуры океана как их холоднокровные родственники.

"Ученым давно известно, что не все рыбы холоднокровны. Некоторые развили способность согревать части своего тела, чтобы температура их тела была выше, чем окружающая их вода, но оставалось неясным, какие преимущества дает эта способность", — говорит автор исследования Люси Хардинг из Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия.

"Некоторые ученые считали, что теплокровность позволяет плавать быстрее, поскольку более теплые мышцы становятся более сильными, в то время как другие считали, что это позволяет им жить в водах с более широким диапазоном температур и, следовательно, быть более устойчивыми к последствиям потепления океана в результате изменения климата".

Хардинг и ее международная команда ученых изучили эти две возможности, собрав данные о жизни акул и других рыб.

Прикрепив биологические устройства к плавникам пойманных животных, ученые смогли собрать следующую ​​информацию: температура воды, с которой рыбы сталкиваются в своей среде обитания, скорость, с которой рыба плавала большую часть дня, и глубина, на которой плавала рыба.

Результаты показали, что теплокровные рыбы плавают примерно в 1,6 раза быстрее, чем их холоднокровные сородичи, но они не живут в водах с более широким диапазоном температур.

"Более высокая скорость плавания теплокровных рыб, вероятно, дает им конкурентные преимущества, когда речь идет о таких вещах, как добыча пищи и миграция", — говорит зоолог Ник Пейн из Тринити-колледжа.

"Кроме того, вопреки некоторым предыдущим исследованиям и мнениям, наша работа показывает, что эти животные не живут в водах с более широким диапазоном температур, что означает, что они могут подвергаться одинаковому риску от негативного воздействия потепления океана. Подобные выводы очень важны, поскольку могут помочь будущим усилиям по сохранению этих находящихся под угрозой исчезновения животных".

Напоминаем, что новое исследование показывает, что акулы выступают "за мир во всем море". Ученые говорят, что акулы могут пойти на все ради сохранения мира в океане.