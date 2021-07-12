Вчені знайшли відповідь на питання: чому деякі риби теплокровні, а більшість — ні

Нове дослідження надає перші прямі докази еволюційної переваги теплокровних тварин.

Виявляється, хоч теплокровні риби, що здатні регулювати температуру свого тіла, можуть плавати швидше, проте вони не живуть у водах з більш широким діапазоном температур, повідомляє Scitechdaily

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Нове дослідження надає перші прямі докази еволюційної переваги теплокровних тварин, а також підкреслює, що види в цій демографічній групі, такі як біла акула і блакитний тунець, імовірно, настільки ж вразливі до глобальних змін температури океану як їх холоднокровні родичі.

"Вченим давно відомо, що не всі риби холоднокровні. Деякі розвинули здатність зігрівати частини свого тіла, щоб температура їх тіла була вищою, ніж вода, але залишалося неясним, які переваги дає ця здатність", — говорить автор дослідження Люсі Хардінг з Трініті-коледж в Дубліні, Ірландія.

"Деякі вчені вважали, що теплокровність дозволяє плавати швидше, оскільки тепліші мʼязи стають сильнішими, тоді як інші вважали, що це дозволяє їм жити у водах з ширшим діапазоном температур, а отже, бути більш стійкими до наслідків потепління океану внаслідок зміни клімату".

Хардінг та її міжнародна команда вчених вивчили ці дві можливості, зібравши дані про життя акул та інших риб.

Прикріпивши біологічні пристрої до плавників спійманих тварин, вчені змогли зібрати таку інформацію: температура води, з якою риби стикаються у своєму середовищі проживання, швидкість, з якою риба плавала більшу частину дня, і глибина, на якій плавала риба.

Результати показали, що теплокровні риби плавають приблизно в 1,6 рази швидше, ніж їх холоднокровні родичі, але вони не живуть у водах з ширшим діапазоном температур.

"Вища швидкість плавання теплокровних риб, імовірно, дає їм конкурентні переваги, коли йдеться про такі речі, як видобуток їжі та міграція", — говорить зоолог Нік Пейн з Трініті-коледжу.

"Крім того, всупереч деяким попереднім дослідженням і думкам, наша робота показує, що ці тварини не живуть у водах з ширшим діапазоном температур, що означає, що вони можуть піддаватися однаковому ризику від негативного впливу потепління океану. Подібні висновки дуже важливі, оскільки можуть допомогти майбутнім зусиллям щодо збереження тварин, що перебувають під загрозою зникнення".

Нагадуємо, що нове дослідження показує, що акули виступають "за мир у всьому морі". Вчені говорять, що акули можуть піти на все заради збереження миру в океані.