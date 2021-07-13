Китайцы начали "среди своих" раздавать доставленные с Луны образцы грунта

Для изучения пока передан только 1% привезенного лунного вещества.

Китайские ученые официально приступили к исследованию лунного грунта, доставленного на Землю в конце 2020 года миссией "Чанъэ-5". 13 национальным институтам, участвующим в 31 научном проекте, было передано 17,48 граммов грунта, сообщило агентство "Синьхуа".

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Миссия, в которую входили орбитальный модуль и посадочный аппарат с возвращаемой капсулой, была начата 24 ноября 2020 года. 17 декабря на Землю был доставлен 1731 грамм лунного вещества. Образцы поверхности Луны были доставлены на Землю впервые с 1976 года.

На опубликованных фотографиях видно, что образцы содержат темные зерна и мелкий материал, а также кусочки базальтового стекла, созданные вулканическими процессами на Луне.

Было сразу заявлено, что доставленное на Землю вещество разделят между научными коллективами. 31 мая сообщили, что подано 85 заявок от 23 организаций, из которых отберут лучшие.

Пока веществом поделились с китайскими организациями, но в Национальном космическом управлении КНР (CNSA) подчеркнули, что готовы к международному сотрудничеству в изучении образцов. Там напомнили, что ранее китайские специалисты принимали участие в исследовании образцов, привезенных американскими миссиями "Аполлон".

Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю.

Заместитель начальника Центра лунных исследований и космических программ Пэй Чжаоюй на церемонии передачи первой партии грунта отметил, что космический аппарат "Чанъэ-6" в 2024 году доставит с естественного спутника Земли новые образцы грунта. КНР в будущем также планирует собрать аналогичный материал с поверхности астероидов и Марса.

Напомним, всего американскими астронавтами "Аполлонов" и советскими роботизированными лунными станциями было собрано около 400 кг материалов лунной поверхности. Но все эти образцы были очень старыми — возрастом более трех миллиардов лет. Образцы "Чанъэ-5" должны быть совсем другими.

Китайская миссия была нацелена на высокогорный вулканический регион под названием Монс Рюмкер на северо-западной части видимой стороны Луны. Образцы из этой местности могут иметь возраст не более 1,2-1,3 млрд лет и должны предоставить дополнительную информацию о том, как устроена Луна.

Фокус ранее писал, что китайская миссия "Чанъэ-6" соберет образцы поверхности с обратной стороны Луны к 2024 году.