Китайці почали "серед своїх" роздавати доставлені з Місяця зразки ґрунту

Для вивчення поки переданий тільки 1% привезеної місячної речовини.

Китайські вчені офіційно почали дослідження місячного ґрунту, доставленого на Землю наприкінці 2020 року місією "Чанʼе-5". 13 національним інститутам, які беруть участь у 31 науковому проекті, були передані 17,48 грамів ґрунту, повідомило агентство "Сіньхуа".

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Місія, в яку входили орбітальний модуль і посадковий апарат із капсулою, що повертається, була розпочата 24 листопада 2020 року. 17 грудня на Землю було доставлено 1 731 грамів місячної речовини. Зразки поверхні Місяця були доставлені на Землю вперше з 1976 року.

На опублікованих фотографіях видно, що зразки містять темні зерна і дрібний матеріал, а також шматочки базальтового скла, створені вулканічними процесами на Місяці.

Було відразу заявлено, що доставлену на Землю речовину розділять між науковими колективами. 31 травня повідомили, що подані 85 заявок від 23 організацій, з яких відберуть кращі.

Поки речовиною поділилися з китайськими організаціями, але в Національному космічному управлінні КНР (CNSA) підкреслили, що готові до міжнародної співпраці у вивченні зразків. Там нагадали, що раніше китайські фахівці брали участь у дослідженні зразків, привезених американськими місіями "Аполлон".

Китай став третьою країною в світі після СРСР і США, яка зуміла доставити місячний ґрунт на Землю.

Заступник начальника Центру місячних досліджень і космічних програм Пей Чжаоюй на церемонії передавання першої партії ґрунту зазначив, що космічний апарат "Чанʼе-6" у 2024 році принесе з природного супутника Землі нові зразки ґрунту. КНР у майбутньому також планує зібрати аналогічний матеріал із поверхні астероїдів і Марса.

Нагадаємо, всього американськими астронавтами "Аполонів" і радянськими роботизованими місячними станціями було зібрано майже 400 кг матеріалів місячної поверхні. Але всі ці зразки були дуже старими — віком понад три мільярди років. Зразки "Чанʼе-5" повинні бути зовсім іншими.

Китайська місія була націлена на високогірний вулканічний регіон під назвою Монс Рюмкер на північно-західній частині видимої сторони Місяця. Зразки з цієї місцевості можуть мати вік не більше 1,2-1,3 млрд років і повинні надати додаткову інформацію про те, як влаштований Місяць.

Фокус раніше писав, що китайська місія "Чанʼе-6" збере зразки поверхні із зворотного боку Місяця до 2024 року.