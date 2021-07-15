Заторы на орбите. Спутникам скоро потребуется собственная система управления движением

Искусственные спутники на орбите Земли могут попасть в "космическое ДТП", если срочно не принять меры.

Астрофизик Аластер Ганн объясняет, почему могут потребоваться изменения, чтобы спутники избегали столкновений, пишет sciencefocus.com

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С 1976 года регулирующим органом для объектов, отправляемых в космос, является Организация Объединенных Наций. Ответственность за ведение реестра объектов и за то, чтобы любые запланированные запуски происходили отдельно, лежит на Управлении Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства.

На сегодняшний день более 86 процентов всех спутников, зондов, посадочных устройств и космических ракет, запущенных на околоземную орбиту или за ее пределы, зарегистрированы в ООН.

На околоземной орбите сейчас находится около 6250 спутников, из которых около 3900 все еще работают. Но в околоземном пространстве находиться еще 28 210 частей космического мусора и до 129 миллионов более мелких фрагментов, которые невозможно отследить. За ними наблюдают различные агентства, которые являются членами Координационного комитета по космическому мусору.

Но операторам спутников становится все труднее избегать катастрофических столкновений. Например, в 2009 году спутники Иридиум 33 и Космос 2251 столкнулись над Сибирью, а последняя катастрофа произошла 9 апреля 2021 года, когда американский метеорологический спутник прошел примерно в 21 метре от части советской ракеты, запущенной в 1971 году.

Некоторые эксперты предупреждают, что критическая масса космического мусора может быть достигнута всего через несколько десятилетий. И одно крупное столкновение приведет к неконтролируемой цепной реакции.

Хотя можно собрать или уничтожить космический мусор, вполне вероятно, что вскоре может потребоваться некоторая форма управления космическим движением. А в будущих спутниках должны быть автономные системы предотвращения столкновений, говорит Ганн.