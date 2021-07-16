Китайский марсоход Чжуронг изучил парашют и заднюю часть своего корпуса (видео)

Чжуронг не только занимается изучением геологии и топографии планеты, но и охотится за погребенным водяным льдом.

Китайский марсоход Чжуронг показал крупным планом некоторые жизненно важные устройства, которые он использовал для безопасной посадки на Красную планету в мае, пишет Space.com.

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В понедельник Чжуронг свернул, чтобы исследовать свой парашют и заднюю оболочку, которые упали в красную грязь недалеко от места посадки марсохода на огромной марсианской равнине Утопия.

Чжуронг сделал черно-белые снимки оборудования с помощью hazard avoidance cameras — тип камер, обычно устанавливаемых спереди и сзади планетоходов для обеспечения безопасности во время маневров по поверхности небесного тела, в том числе один снимок, на котором также видны собственные следы ровера.

Робот также сделал потрясающую цветную фотографию сборки парашютной оболочки (задняя оболочка покрывала марсоход и его посадочный модуль на пути к Марсу, а также через большую часть атмосферы планеты). Когда он сделал цветную фотографию, Чжуронг находился примерно в 30 м от задней оболочки и примерно в 350 м от места посадки.

Это не первый случай, когда марсоход проверяет свое собственное оборудование для входа, спуска и посадки. Так, к примеру, марсоход NASA Opportunity сделал аналогичный снимок в декабре 2004 года, почти через год после того, как он приземлился.

Чжуронг является частью Тяньвэнь-1, первой китайской полностью отечественной миссии на Марс. Чжуронг не только занимается изучением геологии и топографии планеты, но и охотится за погребенным водяным льдом.

Тяньвэнь-1 стартовал в июле 2020 года и прибыл на орбиту вокруг Красной планеты в феврале этого года, примерно за неделю до того, как марсоход NASA Perseveranc добрался до Марса.

В середине мая Чжуронг отделился от орбитального аппарата Тяньвэнь-1 и приземлился на Марсе, в результате чего Китай стал второй страной после США, которая успешно приземлила робота на поверхность Марса и использовала его в течение значительного периода времени (Советский космический корабль "Марс-3" успешно приземлился в 1971 году, но был разрушен примерно через две минуты. Посадочный модуль ЕКА "Бигль-2", благополучно приземлился в декабре 2003 года, однако так и не вышел на контакт со своими операторами).