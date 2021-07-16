Китайський марсохід Чжуронг вивчив парашут і задню частину свого корпусу (відео)

Чжуронг не тільки займається вивченням геології і топографії планети, а й полює за похованим водяним льодом.

Китайський марсохід Чжуронг показав великим планом деякі життєво важливі пристрої, які він використовував для безпечної посадки на Червону планету в травні, пише Space.com.

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У понеділок Чжуронг звернув, щоб дослідити свій парашут і задню оболонку, які впали в червоний бруд недалеко від місця посадки марсохода на величезній марсіанській рівнині Утопія.

Чжуронг зробив чорно-білі знімки обладнання за допомогою hazard avoidance cameras — тип камер, що зазвичай встановлюються спереду і ззаду планетоходів для організації безпеки під час маневрів по поверхні небесного тіла, у тому числі один знімок, на якому також видно власні сліди ровера.

Робот також зробив приголомшливу кольорову фотографію збірки парашутної оболонки (задня оболонка покривала марсохід і його посадковий модуль на шляху до Марса, а також через більшу частину атмосфери планети). Коли він зробив кольорову фотографію, Чжуронг перебував приблизно за 30 м від задньої оболонки і приблизно за 350 м від місця посадки.

Це не перший випадок, коли марсохід перевіряє своє власне обладнання для входу, спуску і посадки. Так, наприклад, марсохід NASA Opportunity зробив аналогічний знімок у грудні 2004 року, майже через рік після того, як він приземлився.

Чжуронг є частиною Тяньвень-1, першої китайської повністю вітчизняної місії на Марс. Чжуронг не тільки займається вивченням геології і топографії планети, а й полює за похованим водяним льодом.

Тяньвень-1 стартував у липні 2020 року і прибув на орбіту навколо Червоної планети в лютому цього року, приблизно за тиждень до того, як марсохід NASA Perseveranc дістався до Марса.

У середині травня Чжуронг відокремився від орбітального апарату Тяньвень-1 і приземлився на Марсі, у результаті чого Китай став другою країною після США, яка успішно приземлила робота на поверхню Марса і використовувала його протягом значного періоду часу (Радянський космічний корабель "Марс-3" успішно приземлився в 1971 році, але був зруйнований приблизно через дві хвилини. Посадковий модуль ЕКА "Бігль-2", що благополучно приземлився в грудні 2003 року, проте так і не вийшов на контакт зі своїми операторами).