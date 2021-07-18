Под Мариуполем археологи нашли 3600-летнее захоронение вождей срубной культуры (фото)

Обнаруженные остатки людей будут отданы на экспертизу антропологам, которые смогут точно определить их возраст, пол, а также вероятные заболевания.

Археологи рядом с селом Камышеватое (Мариупольский район) обнаружили курган, в котором, вероятно, захоронены вожди. Об этом сообщает Суспільне.Донбас.

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Как сообщил замначальника археологической экспедиции Сергей Небрат, обряд захоронения характерен для срубной археологической группой. Все люди погребены на левом боку и головой на восток. Сообщается, что в степях жили люди, разводящие животных.

Срубная культурно-историческая общность — этнокультурное объединение, проживавшее на территории от лесостепи восточной Европы до Урала. Объединение означает, что они имели мало общих традиций, но из-за большой территории расселения, взаимодействие с другими группа в других частях имело специфику культурных традиций. Общность населяла указанные территории в период с 1600 до 1200 года до нашей эры.

Фото: Суспільне

Захороненного сопровождали 2 керамических горшка, один был рядом с ним, а второй — на перекрытия захоронения.

"Как правило срубных захоронений несколько. Может быть до десятка захоронений в одном кургане. Но мы даже удивились, когда начали раскопки, что только 2 захоронения было выявлено, они по ряду признаков выделяются, и можно предположить, что это захоронения, так сказать, лидеров того времени", — заявил Небрат.

Фото: Суспільне

Рядом с каменной могилой археологи нашли еще одно захоронение, которое называют цистой (вид погребального сооружения, — Фокус). Кроме емкости для мясной еды, которая была в могиле, тут обнаружили деревянные чаши. Они обрамлены бронзой, что по словам археологов, довольно редкая находка.

В издании указывают, что в раскопках принимают участие студенты и преподаватели из Мариупольского государственного университета. А сама экспедиция длится уже третью неделю. Все находки отправляются на исследование антропологам. Они должны определить возраст, пол лица и болезни, если они были.

Напомним, во время строительства дороги в Днепре обнаружили 2000-летние артефакты. Среди находок были орудия труда, наконечники стрел, а также монета хана Тохтамыша.

Ранее украинские археологи нашли могилу "уважаемой ведьмы" у берегов Днестра.