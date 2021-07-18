Під Маріуполем археологи знайшли 3600-річне поховання вождів зрубної культури (фото)

Виявлені залишки людей будуть віддані на експертизу антропологам, які зможуть точно визначити їх вік, стать, а також ймовірні захворювання.

Археологи поруч з селом Комишувате (Маріупольський район) виявили курган, в якому, ймовірно, поховані вожді. Про це повідомляє Суспільне.Донбас.

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Як повідомив заступник начальника археологічної експедиції Сергій Небрат, обряд поховання характерний для зрубної археологічної групи. Всі люди поховані на лівому боці й головою на схід. Повідомляється, що в степах жили люди, які розводять тварин.

Зрубова культурно-історична спільність — етнокультурне обʼєднання, що проживало на території від лісостепу Східної Європи до Уралу. Обʼєднання означає, що вони мали мало загальних традицій, але через велику території розселення, взаємодія з іншими група в інших частинах мало специфіку культурних традицій. Спільність населяла зазначені території у період з 1600 до 1200 року до нашої ери.

Фото: Суспільне

Похованого супроводжували 2 керамічних горщики, один був поруч з ним, а другий — на перекриття поховання.

"Як правило срібних поховань кілька. Може бути до десятка поховань в одному кургані. Але ми навіть здивувалися, коли почали розкопки, що тільки 2 поховання було виявлено, вони по ряду ознак виділяються, і можна припустити, що це поховання, так би мовити, лідерів того часу ", — заявив Небрат.

Фото: Суспільне

Поруч з камʼяною могилою археологи знайшли ще одне поховання, яке називають циста (вид поховальної споруди, — Фокус). Крім ємності для мʼясної їжі, яка була в могилі, тут виявили деревʼяні чаші. Вони обрамлені бронзою, що за словами археологів, досить рідкісна знахідка.

У виданні зазначають, що в розкопках беруть участь студенти та викладачі з Маріупольського державного університету. А сама експедиція триває вже третій тиждень. Всі знахідки відправляються на дослідження антропологів. Вони повинні визначити вік, стать особи й хвороби, якщо вони були.

Нагадаємо, під час будівництва дороги в Дніпрі виявили 2000-літні артефакти. Серед знахідок були знаряддя праці, наконечники стріл, а також монета хана Тохтамиша.

Раніше українські археологи знайшли могилу "поважної відьми" біля берегів Дністра.