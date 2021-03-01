У Дніпрі під час будівництва дороги знайшли 2000-річні артефакти (фото)

Серед археологічних знахідок — монета хана Тохтамиша і бронзова сокира.

На місці будівництва траси Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка знайшли артефакти, деяким з яких більше 2 000 років.

Про це повідомляє Укравтодор.

Зазначається, що серед унікальних знахідок — найдавніші металеві, крем'яні та кістяні знаряддя праці, бронзова сокира, а також наконечники стріл з кістки та бронзи. Ще цікава одна дуже рідкісна для Приорілля знахідка — монета хана Тохтамиша.

Відповідно до старих карт, в тому місці, де виявили знахідки, у 18-19 століттях перебували заїжджі двори, млини і корчми.

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області організувала виставку артефактів, яка працюватиме цього тижня в Дніпрі. Виставка буде відкрита для відвідувачів з 1 до 5 березня з 10:00 до 13:00 в Дніпрі. Вхід вільний.

У межах програми "Велике будівництво" траса Н-31 будується в Полтавській і Дніпропетровській областях, завершити її планується у 2021 році.

Зазначимо, раніше під Полтавою археологи розкопали артефакти відразу трьох стародавніх культур, серед яких були стародавні кістяні ковзани. А в серпні 2020 року в Городниці (Житомирська область) археологи знайшли рідкісний скарб: 32 монети часів Київської Русі. Фахівці називають цю знахідку сенсаційною для історії і вже охрестили "Городницьким скарбом".

Раніше в Туреччині виявили теракотові фігурки віком 2 тис років. Статуетки, яким від 2100 до 2200 років, мали різні зображення. Одні зображували простих смертних, серед яких були жінка з дитиною, хлопчик з якимось фруктом, вершник та жінка, що несе гідро. Інші — богів, Артеміду, Геракла, Афродіту, Літо і Аполлона.