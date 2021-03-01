В Днепре при строительстве дороги найдены 2000-летние артефакты (фото)

Среди археологических находок – монета хана Тохтамыша и бронзовый топор.

На месте строительства трассы Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка были найдены артефакты, некоторым из которых более 2 000 лет.

Об этом сообщает Укравтодор.

Отмечается, что среди уникальных находок – древнейшие металлические, кремневые и костяные орудия труда, бронзовый топор, а также наконечники стрел из кости и бронзы. Еще интересная одна очень редкая для Приорелья находка – монета хана Тохтамыша.

Согласно старым картам, в том месте, где были обнаружены находки, в 18-19 веках находились постоялые дворы, мельницы и корчмы.

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области организовала выставку артефактов, которая будет работать на этой неделе в Днепре. Выставка будет открыта для посетителей с 1 по 5 марта с 10:00 до 13:00 в Днепре. Вход свободный.

В рамках программы "Большое строительство" трасса Н-31 строится в Полтавской и Днепропетровской областях, завершить ее планируется в 2021 году.

Отметим, ранее под Полтавой археологи раскопали артефакты сразу трех древних культур, среди которых были древние костяные коньки. А в августе 2020 года в Городнице (Житомирская область) археологи нашли редкий клад: 32 монеты времен Киевской Руси. Специалисты называют эту находку сенсационной для истории и уже окрестили "Городницким кладом".

Ранее в Турции обнаружили терракотовые фигурки возрастом 2 тыс. лет. Статуэтки, которым от 2100 до 2200 лет, имели разные изображения. Одни изображали простых смертных, среди которых были женщина с ребенком, мальчик с каким-то фруктом, всадник и женщина, несущая гидрию. Другие — богов, Артемиду, Геракла, Афродиту, Лето и Аполлона.