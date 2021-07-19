Ученые засняли "галактические фейерверки" по соседству с Млечным Путем (фото)

С помощью трех самых мощных телескопов астрономы увидели спиральные галактики в новом свете.

Международная группа астрономов, исследующих тайну рождения звезд, сделала новые захватывающие снимки галактик, которые находятся недалеко от нашего Млечного Пути, сообщает Forbes

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На изображениях близлежащие галактики показаны в виде "галактических фейерверков". Эти изображения были получены с помощью космического телескопа "Хаббл", который возобновил свою работу, и двух телескопов в чилийской пустыне Атакама: Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT) и Атакамской большой антенной решётки миллиметрового диапазона — комплекса радиотелескопов, которые наблюдают электромагнитное излучение с миллиметровой и субмиллиметровой длиной волны (ALMA).

Вместе три телескопа сканировали наших галактических соседей на разных длинах волн — видимых (VLT), ближних инфракрасных (Хаббл) и субмиллиметровых (ALMA), причем каждый диапазон длин волн показывает разные характеристики каждой галактики в разных цветах.

"Объединив наблюдения с самых мощных телескопов в мире, мы можем изучить галактические регионы, где происходит звездообразование, а также регионы, где это должно произойти", — говорит доктор Ребекка МакЭлрой из Сиднейского института астрономии при Сиднейском университете. "Это даст нам возможность лучше понять, что дает старт звездообразованию, а что ускоряет или сдерживает рождение новых звезд".

Звезды рождаются, когда облака холодного газа загораются и превращаются в звезды, но начало этого процесса мало изучено. На изображениях показано расположение молодых звезд и газа, который нагревается вокруг них.

"Мы можем видеть новорожденные звезды, пока они все еще окружены газовым покровом, из которого они образовались", — говорит Гроувс. "Полученные изображения просто потрясающие — они позволяют нам увидеть звездные колыбели соседних галактик".

Пять новых изображений галактик, которые получили ученые.

NGC 3627: спиральная галактика, расположенная примерно на расстоянии в 31 миллион световых лет от Земли в созвездии Льва.

[ + – ] Спиральная галактика NGC 3627 Фото: ESO

NGC 4254: спиральная галактика, расположенная примерно в 45 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники.

[ + – ] Спиральная галактика NGC 4254 Фото: ESO

NGC 4303: спиральная галактика с полосой звезд и газа в центре, расположенная примерно в 55 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы.

[ + – ] Спиральная галактика NGC 4303 Фото: ESO

NGC 1087: спиральная галактика, расположенная примерно в 80 миллионах световых лет от Земли в созвездии Кита.

[ + – ] Спиральная галактика NGC 1087 Фото: ESO

NGC 1300: спиральная галактика с полосой звезд и газа в центре, расположенная примерно в 61 миллионе световых лет от Земли в созвездии Эридан.

[ + – ] Спиральная галактика NGC 1300 Фото: ESO

Самый передовой оптический прибор в мире, VLT имеет четыре телескопа с зеркалами диаметром 8,2 м каждый и четыре подвижных вспомогательных телескопа диаметром 1,8 м. Вместе они позволяют астрономам наблюдать за космосом в 25 раз лучше, чем с помощью отдельных телескопов. Для этих наблюдений использовался прибор, прикрепленный к VLT, называемый Multi Unit Spectroscopic Explorer, или MUSE, который получает спектры света от космических объектов. Для этого проекта с помощью прибора ученые изучили 30 000 облаков теплого газа и собрали около 15 миллионов спектров света различных областей галактики.

"MUSE предоставил нам беспрецедентное представление о том, что происходит внутри галактик", — говорит доктор Брент Гроувс из Университета Западной Австралии.

Рядом с Сан-Педро-де-Атакама на севере Чили находится обсерватория ALMA. Комплекс объединяет радиосигналы от 66 тарельчатых антенн, расположенных на высоте от 4576 до 5044 метров, которые вместе составляют один радиотелескоп. ALMA, используемый для изучения молекулярного газа и пыли, мощнее космического телескопа "Хаббл".

Наблюдения ALMA позволили астрономам нанести на карту около 100 000 областей холодного газа в 90 близлежащих галактиках, создав беспрецедентно точный атлас звездных колыбелей в ближайшей Вселенной.