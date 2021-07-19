Вчені зняли "галактичні феєрверки" по сусідству з Чумацьким Шляхом (фото)

За допомогою трьох найпотужніших телескопів астрономи побачили спіральні галактики у новому світлі.

Міжнародна група астрономів, які досліджують таємницю народження зірок, зробила нові захопливі знімки галактик, які знаходяться недалеко від нашого Чумацького Шляху, повідомляє Forbes.

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На зображеннях прилеглі галактики показані у вигляді "галактичних феєрверків". Ці зображення були отримані за допомогою космічного телескопа "Хаббл", який відновив свою роботу, і двох телескопів у чилійській пустелі Атакама: Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії (VLT) і Атакамською великою антенною решітки міліметрового діапазону — комплексу радіотелескопів, які спостерігають електромагнітне випромінювання з міліметровою і субміліметровою довжиною хвилі (ALMA).

Разом три телескопа сканували наших галактичних сусідів на різних довжинах хвиль — видимих (VLT), ближніх інфрачервоних (Хаббл) і субміліметрових (ALMA), до того ж кожен діапазон довжин хвиль показує різні характеристики кожної галактики у різних кольорах.

"Обʼєднавши спостереження з найпотужніших телескопів у світі, ми можемо вивчити галактичні регіони, де відбувається зореутворення, а також регіони, де це має статися", — говорить доктор Ребекка Макелрой з Сіднейського інституту астрономії при Сіднейському університеті. "Це дасть нам можливість краще зрозуміти, що дає старт зореутворення, а що прискорює або стримує народження нових зірок".

Зірки народжуються, коли хмари холодного газу загоряються і перетворюються на зірки, але початок цього процесу мало вивчений. На зображеннях показане розташування молодих зірок і газу, який нагрівається навколо них.

"Ми можемо бачити новонароджені зірки, поки вони все ще оточені газовим покровом, з якого вони утворилися", — говорить Гроувс. "Отримані зображення просто приголомшливі — вони дозволяють нам побачити зіркові колиски сусідніх галактик".

Пʼять нових зображень галактик, які отримали вчені.

NGC 3627: спіральна галактика, розташована приблизно на відстані 31 мільйон світлових років від Землі в сузірʼї Лева.

[ + – ] Спіральна галактика NGC 3627 Фото: ESO

NGC 4254: спіральна галактика, розташована приблизно за 45 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Волосся Вероніки.

[ + – ] Спіральна галактика NGC 4254 Фото: ESO

NGC 4303: спіральна галактика із смугою зірок і газу в центрі, розташована приблизно за 55 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Діви.

[ + – ] Спіральна галактика NGC 4303 Фото: ESO

NGC 1087: спіральна галактика, розташована приблизно за 80 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Кита.

[ + – ] Спіральна галактика NGC 1087 Фото: ESO

NGC 1300: спіральна галактика зі смугою зірок і газу в центрі, розташована приблизно за 61 мільйон світлових років від Землі в сузірʼї Ерідан.

[ + – ] Спіральна галактика NGC 1300 Фото: ESO

Найбільш передовий оптичний прилад у світі, VLT має чотири телескопи з дзеркалами діаметром 8,2 м кожен і чотири рухомих допоміжних телескопи діаметром 1,8 м. Разом вони дозволяють астрономам спостерігати за космосом у 25 разів краще, ніж за допомогою окремих телескопів. Для цих спостережень використовувався прилад, прикріплений до VLT, званий Multi Unit Spectroscopic Explorer, або MUSE, який отримує спектри світла від космічних обʼєктів. Для цього проекту за допомогою приладу вчені вивчили 30 000 хмар теплого газу і зібрали близько 15 мільйонів спектрів світла різних областей галактики.

"MUSE надав нам безпрецедентне уявлення про те, що відбувається всередині галактик", — говорить доктор Брент Гроувс з Університету Західної Австралії.

Поруч з Сан-Педро-де-Атакама на півночі Чилі знаходиться обсерваторія ALMA. Комплекс обʼєднує радіосигнали від 66 тарілчастих антен, розташованих на висоті від 4576 до 5044 метрів, які разом складають один радіотелескоп. ALMA, який використовується для вивчення молекулярного газу і пилу, могутніший за космічний телескоп "Хаббл".

Спостереження ALMA дозволили астрономам нанести на карту близько 100 000 областей холодного газу у 90 прилеглих галактиках, створивши безпрецедентно точний атлас зіркових колисок у найближчому Всесвіті.