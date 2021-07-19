Со скоростью улитки. Изменение климата принесет в Европу мощные и медленные штормы

По мнению экспертов, правительства слишком медленно сокращают выбросы парниковых газов, из-за чего глобальное потепление развивается быстрыми темпами.

В то время как работники чрезвычайных служб спасают людей от разрушительных наводнений в Германии и Бельгии, климатологи бьют тревогу в связи с прогнозами о том, что интенсивные, медленно движущиеся штормы значительно усилятся по всей Европе к концу 21 века, пишет CTV News.

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Согласно новому исследованию ученых из Ньюкаслского университета, медленное движение некоторых штормов может увеличить количество осадков, которые накапливаются в одном конкретном регионе, повышая риск внезапных наводнений.

Ученые предполагают, что причина такой суровой погоды связана с изменением климата.

"Это исследование показывает, что в связи с глобальным потеплением в дополнение к усилению осадков, мы также можем ожидать значительного увеличения медленно движущихся штормов, которые способны вызвать большое количество осадков. Это очень актуально, учитывая недавние наводнения в Германии и Бельгии, которые подчеркивает разрушительные последствия медленных штормов", — рассказала профессор Лиззи Кендон из Бристольского университета.

Вывод ученых о том, что медленные интенсивные ливни могут стать в 14 раз чаще к концу века? по сценарию с высоким уровнем выбросов RCP8.5, показывает серьезные последствия, которые могут ожидать всю Европу, если мы не ограничим выбросы парниковых газов.

На этой неделе дома тысячи людей в Германии и Бельгии были разрушены из-за многодневных проливных дождей и наводнений. Спасательные команды искали сотни пропавших без вести людей, а число погибших в результате катастрофы составило более 160 человек.

"Правительства во всем мире слишком медленно сокращают выбросы парниковых газов, в результате чего глобальное потепление развивается быстрыми темпами", — заключила профессор Хейли Фаулер из Ньюкаслского университета.

Нынешние события являются тем тревожным сигналом, который необходим для создания более совершенных систем экстренного оповещения, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата. Кроме того, не стоит забывать о проектировании более устойчивых инфраструктурных систем и управлений водными ресурсами.