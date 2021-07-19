Зі швидкістю равлика. Зміна клімату принесе в Європу потужні та повільні шторми

На думку експертів, уряди занадто повільно скорочують викиди парникових газів, через що глобальне потепління розвивається швидкими темпами.

У той час як працівники надзвичайних служб рятують людей від руйнівних повеней в Німеччині та Бельгії, кліматологи бʼють на сполох у звʼязку з прогнозами про те, що інтенсивні шторми, які повільно рухаються, значно посиляться по всій Європі до кінця 21 століття, пише CTV News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Згідно з новим дослідженням учених із Ньюкаслського університету, повільний рух деяких штормів може збільшити кількість опадів, які накопичуються в одному конкретному регіоні, підвищуючи ризик раптових повеней.

Учені припускають, що причина такої суворої погоди повʼязана зі зміною клімату.

"Це дослідження показує, що в звʼязку з глобальним потеплінням на додаток до посилення опадів, ми також можемо очікувати значного збільшення штормів, які повільно рухаються та здатні викликати велику кількість опадів. Це дуже актуально, враховуючи нещодавні повені в Німеччині та Бельгії, які підкреслюють руйнівні наслідки повільних штормів", — розповіла професорка Ліззі Кендона з Брістольського університету.

Висновок учених про те, що повільні інтенсивні зливи можуть стати в 14 разів частішими до кінця століття? За сценарієм із високим рівнем викидів RCP8.5, показує серйозні наслідки, які можуть очікувати всю Європу, якщо ми не обмежимо викиди парникових газів.

Цього тижня будинки тисячі людей в Німеччині та Бельгії були зруйновані через багатоденні проливні дощі й повені. Рятувальні команди шукали сотні зниклих безвісти людей, а кількість загиблих унаслідок катастрофи склала більше 160 осіб.

"Уряди в усьому світі занадто повільно скорочують викиди парникових газів, унаслідок чого глобальне потепління розвивається швидкими темпами", — підсумувала професорка Гейлі Фаулер із Ньюкаслського університету.

Нинішні події є тим тривожним сигналом, який необхідний для створення більш досконалих систем екстреного оповіщення, а також попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, повʼязаних зі зміною клімату. Крім того, не варто забувати про проектування більш стійких інфраструктурних систем і управлінь водними ресурсами.