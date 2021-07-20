Ученые придумали идеальные экраны для падающих смартфонов - трещины срастаются мгновенно

Благодаря особой игольчатой структуре, разрывы сами затягиваются сами собой, не требуя внешнего воздействия.

Ученые из Индии разработали прозрачный регенерирующий материал. Его отличие в том, что он является самым твердым из всех материалов, обладающих функцией восстановления.

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Они описали свое достижение в журнале Science, передает "The Telegraph Online".

Сотрудники Индийского института научного образования и исследований в Калькутте (IISER), а также Индийского института технологий в Харагпуре использовали пьезоэлектрический органический материал, который преобразовывает механическую энергию в электрическую и наоборот. В итоге, во внутренней структуре образовываются иглоподобные кристаллы длиной около 2 мм и шириной около 0,2 мм. Как показали эксперименты, их особое молекулярное строение обладает большой силой притяжения, способной "склеивать" две половинки после повреждения.

Ученые при помощи иглы царапали прототип, создавая трещины различной глубины, которые исчезли сами собой уже через несколько секунд. Как уверяют создатели, новый материал в 10 раз прочнее существующих аналогов.

"Он имеет кристаллическую, хорошо упорядоченную внутреннюю структуру. Такой материал наверняка оценят инженеры, работающие в сфере электроники и оптики", — подчеркнула профессор химии IISER Малла Редди.

[ + – ] Заживление трещин в новом материале Фото: Telegraph India

Авторы исследования уверены, что их пьезоэлектрический материал можно широко применять в конструкциях современных устройств, таких, как смартфоны, планшеты, смарт-часы, трекеры и пр. Он поможет избежать трещин, образовавшихся в следствие падения аппаратов. Ученые отмечают: материал способен самостоятельно восстанавливаться и даже не требует температурной или химической обработки, как некоторые аналоги. Вдобавок он обладает хорошими оптическими свойствами.

"Такой материал можно использовать для экранов мобильных телефонов. Дисплеи отремонтируют сами себя в случае падения и образования трещин", — заявил один Бхану Бхушан Хатуа из Индийского института технологий.

Ученые по всему миру уже около 30-ти лет пытаются создать идеальный самовосстанавливающийся материал, пригодный для повседневного использования. Некоторые уже добились значительных успехов, однако большинство поверхностей остаются слишком мягкими, аморфными или имеют много внутренних дефектов. Самые успешные материалы уже применяются в строительстве для защиты конструкций от погодных условий, космонавтике, роботостроении, а также в кухонных досках, способных "залечивать" царапины.

Ранее писали, что ученые создали самовосстанавливающийся материал для роботов под названием AiFoam. Они смешали фторполимера с составом, понижающим поверхностное натяжение и получили очень эластичный полимер, cливающийся воедино после повреждений, подобно "Терминатору".