Учені вигадали ідеальні екрани для смартфонів, які падають, — тріщини зростаються миттєво

Завдяки особливій голчастій структурі, розриви самостійно затягуються самі собою, не вимагаючи зовнішнього впливу.

Учені з Індії розробили прозорий матеріал, що регенерується. Його відмінність в тому, що він є найтвердішим з усіх матеріалів, які володіють функцією відновлення.

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Вони описали своє досягнення в журналі Science, передає "The Telegraph Online".

Співробітники Індійського інституту наукової освіти і досліджень в Калькутті (IISER), а також Індійського інституту технологій в Харагпурі використовували пʼєзоелектричний органічний матеріал, який перетворює механічну енергію на електричну і навпаки. Унаслідок, у внутрішній структурі утворюються голкоподібні кристали довжиною приблизно 2 мм і шириною майже 0,2 мм. Як показали експерименти, їхня особлива молекулярна будова має велику силу тяжіння, здатну "склеювати" дві половинки після пошкодження.

Учені за допомогою голки дряпали прототип, створюючи тріщини різної глибини, які зникли самі собою вже через кілька секунд. Як запевняють творці, новий матеріал у 10 разів міцніший, ніж наявні аналоги.

"Він має кристалічну, добре впорядковану внутрішню структуру. Такий матеріал напевно оцінять інженери, які працють у сфері електроніки й оптики", — підкреслила професорка хімії IISER Малла Редді.

[ + – ] Загоєння тріщин у новому матеріалі Фото: Telegraph India

Автори дослідження впевнені, що їхній пʼєзоелектричний матеріал можна широко застосовувати в конструкціях сучасних пристроїв, таких, як смартфони, планшети, смарт-годинник, трекери тощо. Він допоможе уникнути тріщин, які утворилися внаслідок падіння апаратів. Учені зазначають: матеріал здатний самостійно відновлюватися і навіть не вимагає температурної або хімічної обробки, як деякі аналоги. До того ж він має гарні оптичні властивості.

"Такий матеріал можна використовувати для екранів мобільних телефонів. Дисплеї відремонтують самі себе в разі падіння та утворення тріщин", — заявив Бхану Бхушан Хатуа з Індійського інституту технологій.

Учені по всьому світу вже майже 30 років намагаються створити ідеальний матеріал, що самовідновлюється, придатний для повсякденного використання. Деякі вже досягли значних успіхів, проте більшість поверхонь залишаються занадто мʼякими, аморфними або мають багато внутрішніх дефектів. Найуспішніші матеріали вже застосовуються в будівництві для захисту конструкцій від погодних умов, космонавтиці, роботобудуванні, а також в кухонних дошках, здатних "заліковувати" подряпини.

Раніше писали, що вчені створили самовідновлювальний матеріал для роботів під назвою AiFoam. Вони змішали фторполімери зі складом, що знижує поверхневе натягування та отримали дуже еластичний полімер, який зливається воєдино після ушкоджень, подібно до "Термінатора".