Во Франции родится вторая панда в истории страны: медведица из Китая снова беременна

Не смотря на естественный "контакт" между пандами, ветеринары сделали искусственное оплодотворение, чтобы "уже точно получилось".

Хуан Хуан, гигантская панда, которую Пекин одолжил Франции в 2012 году, снова беременна и вскоре может порадовать страну своим вторым детенышем, сообщает со ссылкой на представителя зоопарка Боваль в центральной Франции Phys.org

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"Ультразвук подтвердил наличие эмбриона панды", — говорит представитель зоопарка, и добавил, что роды могут произойти в конце этого месяца или в начале августа.

Размножение панд в неволе или в дикой природе, как известно, является достаточно сложным занятием, потому что у самки панды течка бывает только один раз в год в течение примерно 48 часов.

Хуан Хуан и ее партнер Юань Цзы – настоящая изюминка в зоопарке Боваль. Руководители зоопарка были в восторге от того, что пандам удалось установить "контакт" восемь раз за выходные. Но на всякий случай ветеринары также провели искусственное оплодотворение. Срок беременности панды варьируется от трех до пяти месяцев.

Этот же метод ветеринары использовали, чтобы Хуан Хуан родила своего первого детеныша Юань Мэн в 2017 году. Это была первая панда, родившейся во Франции.

Теперь, когда он вырос примерно до размеров своей матери, он должен быть отправлен в этом году в Китай, где около 2000 панд живут в дикой природе и еще 500 находятся в неволе.

Число панд во всем мире увеличилось с тех пор, как в 1980-х годах черно-белый медведь был объявлен животным, находящимся под угрозой исчезновения.

Напоминаем, что гигантская панда Шин Шин в японском зоопарке родила близнецов. Сразу двое медвежат у панд рождаются редко, и если это происходит в дикой природе, то обычно один из них погибает