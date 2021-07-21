У Франції народиться друга панда в історії країни: ведмедиця з Китаю знову вагітна

Незважаючи на природний "контакт" між пандами, ветеринари зробили штучне запліднення, щоб "вже точно вийшло".

Хуан Хуан, гігантська панда, яку Пекін позичив у Франції в 2012 році, знову вагітна і незабаром може порадувати країну своїм другим дитинчам, повідомляє з посиланням на представника зоопарку Боваль у центральній Франції Phys.org

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"Ультразвук підтвердив наявність ембріона панди", — говорить представник зоопарку, і додав, що пологи можуть відбутися наприкінці цього місяця або на початку серпня.

Розмноження панд у неволі або в дикій природі, як відомо, є досить складним заняттям, тому що у самки панди тічка буває тільки один раз на рік протягом приблизно 48 годин.

Хуан Хуан і її партнер Юань Цзи — справжня родзинка в зоопарку Боваль. Керівники зоопарку були в захваті від того, що пандам вдалося встановити "контакт" вісім разів за вихідні. Але про всяк випадок ветеринари також провели штучне запліднення. Термін вагітності панди варіюється від трьох до пʼяти місяців.

Цей же метод ветеринари використовували, щоб Хуан Хуан народила своє перше дитинча Юань Мен у 2017 році. Це була перша панда, яка народилася у Франції.

Тепер, коли він виріс приблизно до розмірів своєї матері, його повинні відправити в цьому році в Китай, де майже 2 000 панд живуть у дикій природі та ще 500 знаходяться в неволі.

Кількість панд у всьому світі збільшилася з тих пір, як у 1980-х роках чорно-білий ведмідь був оголошений твариною, які перебувають під загрозою зникнення.

Нагадуємо, що гігантська панда Шин Шин в японському зоопарку народила близнюків. Одразу двоє ведмежат у панд народжуються рідко, і якщо це відбувається в дикій природі, то зазвичай один із них гине.