Гігантська панда Шин Шин у японському зоопарку народила близнюків
Одразу двоє ведмежат у панд народжуються рідко, і якщо це відбувається в дикій природі, то зазвичай один із них гине.
Радісна подія відбулася в токійському зоопарку Уено. Там гігантська панда на імʼя Шин Шин народила відразу двох дитинчат. Про це пише Nikkei.
Це вперше за чотири роки, коли панда дала потомство в цьому зоопарку. І вперше, коли в Уено народилися панди-близнюки.
"Коли я почув новини про народження другої дитини, я не міг не кричати від щастя", — розповів директор зоопарку Уено Ютака Фукуда.
Гігантські панди в дикій природі, народжуючи близнюків, зазвичай не піклуються про друге ведмеже й воно гине. Те ж відбувається і в неволі. Тому одного малюка у Шин Шин забрали і помістили в інкубатор. Потім їх поміняють місцями, щоб вони обидва познайомилися з матірʼю і харчувалися природним шляхом.
Стать малюків поки невідома, проте після народження вони важили приблизно по 125 грамів, а розміром вони не більше долоні дорослої людини.
Співробітники зоопарку підозрювали, що 15-річна Шин Шин завагітніла після вʼязки зі своїм партнером Рі Рі в березні. Однак її вагітність підтвердилася лише кілька тижнів тому.
Після того, як у пресі повідомили радісну звістку про те, що в Уено очікується поповнення, ціни в ресторанах у зоопарку підскочили. Всі хотіли опинитися поруч і побачити майбутніх батьків.
І Шин Шин і Рі Рі живуть в Токіо вже 10 років, вони були взяті на час у Китаю, де народилися в 2005 році в Центрі збереження панд. У 2012 році у них народився малюк, який помер всього через шість днів. У 2017 році у них народився ще один ведмедик-самочка, яку назвали Сян Сян.
Нагадаємо, на початку червня в Малайзії панда на імʼя Лян Лян народила своє третє дитинча. Розведення панд у неволі надзвичайно нелегке завдання, до 2000 року панди в зоопарках не розмножувались взагалі. Сезон парування у цих ведмедів триває всього три весняні місяці, а весь інший час вони ведуть одиночний спосіб життя. У Китаї чекає смертна кара за вбивство панди.