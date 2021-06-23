Гігантська панда Шин Шин у японському зоопарку народила близнюків

Одразу двоє ведмежат у панд народжуються рідко, і якщо це відбувається в дикій природі, то зазвичай один із них гине.

Радісна подія відбулася в токійському зоопарку Уено. Там гігантська панда на імʼя Шин Шин народила відразу двох дитинчат. Про це пише Nikkei.

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Це вперше за чотири роки, коли панда дала потомство в цьому зоопарку. І вперше, коли в Уено народилися панди-близнюки.

[ + – ] Народження панд-близнюків

"Коли я почув новини про народження другої дитини, я не міг не кричати від щастя", — розповів директор зоопарку Уено Ютака Фукуда.

Гігантські панди в дикій природі, народжуючи близнюків, зазвичай не піклуються про друге ведмеже й воно гине. Те ж відбувається і в неволі. Тому одного малюка у Шин Шин забрали і помістили в інкубатор. Потім їх поміняють місцями, щоб вони обидва познайомилися з матірʼю і харчувалися природним шляхом.

[ + – ] Новонароджена панда

Стать малюків поки невідома, проте після народження вони важили приблизно по 125 грамів, а розміром вони не більше долоні дорослої людини.

Співробітники зоопарку підозрювали, що 15-річна Шин Шин завагітніла після вʼязки зі своїм партнером Рі Рі в березні. Однак її вагітність підтвердилася лише кілька тижнів тому.

[ + – ] Панда Шин Шин

Після того, як у пресі повідомили радісну звістку про те, що в Уено очікується поповнення, ціни в ресторанах у зоопарку підскочили. Всі хотіли опинитися поруч і побачити майбутніх батьків.

І Шин Шин і Рі Рі живуть в Токіо вже 10 років, вони були взяті на час у Китаю, де народилися в 2005 році в Центрі збереження панд. У 2012 році у них народився малюк, який помер всього через шість днів. У 2017 році у них народився ще один ведмедик-самочка, яку назвали Сян Сян.

Нагадаємо, на початку червня в Малайзії панда на імʼя Лян Лян народила своє третє дитинча. Розведення панд у неволі надзвичайно нелегке завдання, до 2000 року панди в зоопарках не розмножувались взагалі. Сезон парування у цих ведмедів триває всього три весняні місяці, а весь інший час вони ведуть одиночний спосіб життя. У Китаї чекає смертна кара за вбивство панди.