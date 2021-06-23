Гигантская панда Шин Шин в японском зоопарке родила близнецов

Сразу двое медвежат у панд рождаются редко, и если это происходит в дикой природе, то обычно один из них погибает

Радостное событие произошло в токийском зоопарке Уэно. Там гигантская панда по имени Шин Шин родила сразу двух детенышей. Об этом пишет Nikkei.

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Это первый раз за четыре года, когда панда дала потомство в этом зоопарке. И первый раз, когда в Уэно родились панды-близнецы.

[ + – ] Рождение панд-близнецов

"Когда я услышал новости о рождении второго малыша, я не мог не кричать от счастья", - рассказал директор зоопарка Уэно Ютака Фукуда.

Гигантские панды в дикой природе, рождая близнецов, обычно не заботятся о втором медвежонке и он погибает. То же происходит и в неволе. Поэтому одного малыша у Шин Шин забрали и поместили в инкубатор. Потом их поменяют местами, чтобы они оба познакомились с матерью и питались естественным путем.

[ + – ] Новорожденная панда

Пол малышей пока неизвестен, однако при рождении они весили примерно по 125 грамм, а размером они не больше ладони взрослого человека.

Сотрудники зоопарка подозревали, что 15-летняя Шин Шин забеременела после вязки со своим партнером Ри Ри в марте. Однако ее беременность подтвердилась только несколько недель назад.

[ + – ] Панда Шин Шин

После того, как в прессе сообщили радостную весть о том, что в Уэно ожидается пополнение, цены в ресторанах у зоопарка подскочили. Все хотели оказаться рядом и увидеть будущих родителей.

И Шин Шин и Ри Ри живут в Токио уже 10 лет, они были взяты на время у Китая, где родились в 2005 году в Центре сохранения панд. В 2012 году у них родился малыш, который скончался всего через шесть дней. В 2017 году у них родился еще один медвежонок-самочка, которую назвали Сян Сян.

Напомним, в начале июня в Малайзии панда по имени Лян Лян родила своего третьего детеныша. Разведение панд в неволе чрезвычайно нелегкая задача, до 2000 года панды в зоопарках не размножались вообще. Сезон спаривания у этих медведей длится всего три весенних месяца, а все остальное время они ведут одиночный образ жизни. В Китае полагается смертная казнь за убийство панды.