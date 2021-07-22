Все наоборот. Ученые впервые узнали, какая погода на Венере бывает ночью

Как выяснили ученые, погода на соседней планете абсолютно разная в дневное и ночное время. Правда день и ночь там длятся 120 земных дней.

В новом исследовании ученые разработали новый способ использования инфракрасных датчиков на японском климатическом орбитальном аппарате для исследования Венеры "Акацуки", который находится на орбите соседней планеты с 2015 года, чтобы наконец выяснить, какая погода на планете в ночное время. Эти датчики обнаружили ночные облака и некоторые странные схемы циркуляции ветра, сообщает Space.com

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Как и Земля, Венера находится в "зоне обитаемости" нашего Солнца, она имеет твердую поверхность, атмосферу и свою погоду. Чтобы выяснить какая она, исследователи изучают движение облаков в инфракрасном свете. Хотя атмосфера Венеры вращается быстро, сама планета имеет самое медленное вращение из всех крупных планет в нашей Солнечной системе, а это означает, что день и ночь там длятся долго — около 120 земных дней.

До сих пор легко можно было наблюдать только погоду на "дневной стороне" Венеры, потому что даже в инфракрасном диапазоне трудно получить четкое представление о ночной стороне Венеры.

Чтобы исследовать загадочную "ночную сторону" соседней планеты, ученые использовали аппарат "Акацуки". Этот орбитальный зонд разработан для наблюдения за Венерой и ее погодой и имеет инфракрасную камеру, которой не нужен солнечный свет, чтобы "видеть". Несмотря на это, камера не смогла получить подробных и четких изображений ночной стороны Венеры. Однако, используя новый аналитический метод обработки данных, полученных с помощью инфракрасной камеры, ученые смогли "увидеть" загадочную ночную погоду на Венере.

"Мелкомасштабные облачные структуры на прямых изображениях тусклые и часто неотличимы от фонового шума", — говорит Такеши Имамура из Токийского университета.

"Чтобы увидеть детали, нам нужно было подавить шум", — говорит он. "В астрономии и планетологии для этого принято комбинировать изображения, поскольку реальные объекты в наборе похожих изображений быстро скрывают шум. Однако Венера — особый случай, поскольку вся погодная система вращается очень быстро, поэтому нам пришлось сбалансировать это движение, известное как супервращение, чтобы выделить интересные объекты для изучения".

С помощью нового аналитического метода ученые наблюдали, как дуют с севера на юг ночные ветры и обнаружили кое-что довольно странное.

"Что удивительно, ночью ветры дуют в противоположном направлении в отличии от дневных ветров", — говорит Имамура. "Такое резкое изменение не может происходить без значительных последствий. Это наблюдение может помочь нам построить более точные модели венерианской погодной системы, которые, мы надеемся, решат некоторые давние, оставшиеся без ответа вопросы о погоде Венеры и, возможно, о погоде на Земле тоже".

Используя этот новый метод, ученые полагают, что будущие исследования могут выявить новые данные о погоде на других планетах, таких как Марс.

Вскоре на Венере появятся три новых аппарата, которые продолжат расширять наше знания о Венере и ее климате. NASA анонсировало две новые миссии на Венеру, получившие название DAVINCI + и VERITAS, а Европейское космическое агентство сообщило, что запустит миссию EnVision. Три космических аппарата будут запущены в конце этого десятилетия — в начале 2030-х годов.