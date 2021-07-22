Усе навпаки. Учені вперше дізналися, яка погода на Венері буває вночі

Як з'ясували вчені, погода на сусідній планеті абсолютно різна в денний і нічний час. Правда, день і ніч там тривають 120 земних днів.

У новому дослідженні вчені розробили новий спосіб використання інфрачервоних датчиків на японському кліматичному орбітальному апараті для дослідження Венери "Акацукі", який розташований на орбіті сусідньої планети з 2015 року, щоб нарешті зʼясувати, яка погода на планеті в нічний час. Ці датчики виявили нічні хмари і деякі дивні схеми циркуляції вітру, повідомляє Space.com.

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Як і Земля, Венера перебуває в "зоні населеності" нашого Сонця, вона має тверду поверхню, атмосферу і свою погоду. Щоб зʼясувати, яка вона, дослідники вивчають рух хмар в інфрачервоному світлі. Хоча атмосфера Венери обертається швидко, сама планета має найбільш повільне обертання з усіх великих планет у нашій Сонячній системі, а це означає, що день і ніч там тривають довго — близько 120 земних днів.

Досі легко можна було спостерігати тільки погоду на "денній стороні" Венери, тому що навіть в інфрачервоному діапазоні важко отримати чітке уявлення про нічну сторону Венери.

Щоб дослідити загадкову "нічну сторону" сусідньої планети, учені використовували апарат "Акацукі". Цей орбітальний зонд розроблений для спостереження за Венерою та її погодою і має інфрачервону камеру, якій не потрібне сонячне світло, щоб "бачити". Незважаючи на це, камера не змогла отримати докладних і чітких зображень нічного боку Венери. Однак, використовуючи новий аналітичний метод обробки даних, отриманих за допомогою інфрачервоної камери, учені змогли "побачити" загадкову нічну погоду на Венері.

"Дрібномасштабні хмарні структури на прямих зображеннях тьмяні і часто не відрізняються від фонового шуму", — говорить Такеші Імамура з Токійського університету.

"Щоб побачити деталі, нам потрібно було придушити шум", — говорить він. "В астрономії і планетології для цього прийнято комбінувати зображення, оскільки реальні обʼєкти в наборі схожих зображень швидко приховують шум. Однак, Венера — особливий випадок, оскільки вся погодна система обертається дуже швидко, тому нам довелося збалансувати цей рух, відомий як суперобертання, щоб виділити цікаві обʼєкти для вивчення".

За допомогою нового аналітичного методу вчені спостерігали, як дмуть з півночі на південь нічні вітри і виявили дещо досить дивне.

"Що дивно, вночі вітри дмуть у протилежному напрямку на відміну від денних вітрів", — говорить Імамура. "Така різка зміна не може відбуватися без значних наслідків. Це спостереження може допомогти нам побудувати більш точні моделі венеріанської погодної системи, які, ми сподіваємося, вирішать деякі давні питання, що залишилися без відповіді, про погоду Венери і, можливо, про погоду на Землі теж" .

Використовуючи цей новий метод, учені вважають, що майбутні дослідження можуть виявити нові дані про погоду на інших планетах, таких як Марс.

Незабаром на Венері зʼявляться три нових апарати, які продовжать розширювати наше знання про Венеру та її клімат. NASA анонсувало дві нові місії на Венеру, що отримали назву DAVINCI + і VERITAS, а Європейське космічне агентство повідомило, що запустить місію EnVision. Три космічні апарати будуть запущені в кінці цього десятиліття — на початку 2030-х років.