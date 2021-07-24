Лучше, чем у Супермена. Ученые создали 3D-камеру с почти рентгеновским "зрением"

Устройство создает трехмерные изображения объектов и показывает их химический состав.

Американские ученые разработали новую технологию для камер, напоминающую "рентгеновское зрение". Свое исследование они опубликовали в журнале Optica, передает cайт Калифорнийского университета — Ирвин.

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Авторы проекта утверждают, что новый тип камеры может быстро воссоздавать трехмерные изображения объектов, отображая их химический состав с точностью микрометра. При помощи такого метода можно проверять целостность хрупких систем, таких как микросхемы, без необходимости вскрывать корпус устройства. В результате производство компьютерной техники будет ускорено в сто раз, а то и более, а ремонт станет намного проще. Она также подходит для обнаружения трещин в керамических пластинах экранов космических кораблей.

Новая технология основана на так называемом нелинейно-оптическом эффекте кремния — полупроводника, который используется в камерах и датчиках видимого света. Это явление позволяет материалу улавливать свет из среднего инфракрасного диапазона электромагнитного спектра.

[ + – ] Принцип работы камеры от UCI Фото: Optica

По словам директора лаборатории лазерной спектроскопии Дмитрия Фишмана, причина в том, что средняя инфракрасная зона несет важную информацию о химическом составе, в том числе о молекулярных колебаниях. Ученый подчеркнул, что другие технологии используют лазерное сканирование объектов, а этот процесс занимает очень много времени.

"Нелинейный оптический трюк с короткими лазерными импульсами позволил нам захватить изображение с глубоким разрешением на камеру за один снимок, тем самым предоставив альтернативный метод — и прогресс в том, что это не просто быстрее, но также производит 3D-изображения с химическим контрастом", — объяснил Фишман.

Новая работа продолжает исследование, описанное в журнале Natureʼs Light: Science & Applications в 2020 году. Тогда группа ученых сделала первые шаги для эффективного извлечения данных из среднего инфракрасного диапазона при помощи кремниевых камер. Сейчас же команда Фишмана значительно улучшила технологию, благодаря чему ее скоро смогут использовать повсеместно.

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