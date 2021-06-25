"Внимание! Снимаю!": Nokia создаст смартфон, камера которого реагирует на звуки голоса

Новый патент демонстрирует модуль камеры, вращающийся на 360 градусов.

За последние несколько лет мы видели различные реализации модуля камеры на смартфонах: всплывающие, откидные и вращающиеся. А недавно Nokia подала новый патент на вращающийся модуль камеры способный поворачиваться на 360 градусов и расположенный в верхней части смартфона.

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Об этом сообщает издание mysmartprice.com.

Объектив камеры будет находиться на одном из краев модуля, слева или справа, и может изменять свое направление в зависимости от источника звука.

Разработчики интегрируют пару микрофонов, чтобы отслеживать, откуда исходит звук, а вращающийся модуль будет автоматически регулироваться в зависимости от его направления. Микрофоны будут улавливать аудиосигналы и анализировать их, чтобы определить направление источника звука. Модуль будет вращаться в зависимости от направления и генерировать пространственные аудиосигналы на основе измененного направления.

[ + – ] Патент на смартфон с вращающейся камерой Фото: mysmartprice.com

Объектив камеры также изменит свое направление и будет указывать на источник звука при съемке видео, например.

[ + – ] Принцип работы модуля камеры

В то время, как производители Android-смартфонов делают все возможное, чтобы максимально увеличить соотношение экрана к корпусу, Nokia отдает предпочтение функциональности камеры. Понятно, что такой вращающийся модуль камеры помешает "раздвинуть границы". Однако это кажется довольно интересной идеей, благодаря которой пользователь сможет вообще не заботиться о регулировке камеры во время записи видео, поскольку данная конструкция способна отслеживать источник звука с помощью микрофонов и вращаться во всех направлениях.

Ранее мы сообщали о том, что Nokia планирует презентовать смартфон с пятью камерами и дисплеем в 120 Гц. Устройство позиционируется как преемник Nokia 8.3 5G и, вероятно, будет продаваться в среднем ценовом сегменте.