"Увага! Знімаю!": Nokia створить смартфон, камера якого реагує на звуки голосу

Новий патент демонструє модуль камери, що обертається на 360 градусів.

За останні кілька років ми бачили різні реалізації модуля камери на смартфонах: ті, що спливають, відкидні й обертові. А нещодавно Nokia подала новий патент на обертовий модуль камери здатний повертатися на 360 градусів і розташований у верхній частині смартфона.

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Про це повідомляє видання mysmartprice.com.

Обʼєктив камери перебуватиме на одному з країв модуля, зліва чи справа, і може змінювати свій напрям залежно від джерела звуку.

Розробники інтегрують кілька мікрофонів, щоб відстежувати, звідки виходить звук, а обертовий модуль буде автоматично регулюватися залежно від його напряму. Мікрофони будуть вловлювати аудіосигнали і аналізувати їх, щоб визначити напрям джерела звуку. Модуль обертатиметься залежно від напрямку і генеруватиме просторові аудіосигнали на основі зміненого напрямку.

[ + – ] Патент на смартфон із камерою, що обертається Фото: mysmartprice.com

Обʼєктив камери також змінить свій напрямок і вказуватиме на джерело звуку під час зйомки відео, наприклад.

[ + – ] Принцип роботи модуля камери

У той час, як виробники Android-смартфонів роблять все можливе, щоб максимально збільшити співвідношення екрану до корпусу, Nokia віддає перевагу функціональності камери. Зрозуміло, що такий модуль камери, що обертається, завадить "розсунути межі". Однак це здається досить цікавою ідеєю, завдяки якій користувач зможе взагалі не турбуватися про регулювання камери під час запису відео, оскільки ця конструкція здатна відстежувати джерело звуку за допомогою мікрофонів та обертатися у всіх напрямках.

Раніше ми повідомляли про те, що Nokia планує презентувати смартфон із пʼятьма камерами і дисплеєм у 120 Гц. Пристрій позиціонується як наступник Nokia 8.3 5G і, ймовірно, продаватиметься в середньому ціновому сегменті.