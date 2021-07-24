Краще, ніж у Супермена. Вчені створили 3D-камеру з майже рентгенівським "зором"

Пристрій створює тривимірні зображення об'єктів і показує їх хімічний склад.

Американські вчені розробили нову технологію для камер, що нагадує "рентгенівський зір". Своє дослідження вони опублікували в журналі Optica, передає cайт Каліфорнійського університету — Ірвін.

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Автори проекту стверджують, що новий тип камери може швидко відтворювати тривимірні зображення обʼєктів, відображаючи їх хімічний склад з точністю до мікрометра. За допомогою такого методу можна перевіряти цілісність тендітних систем, таких як мікросхеми, без необхідності відкривати пристрій. В результаті виробництво компʼютерної техніки буде прискорено у сто разів, а то і більше, а ремонт стане набагато простішим. Вона також підходить для виявлення тріщин в керамічних пластинах екранів космічних кораблів.

Нова технологія заснована на так званому нелінійно-оптичному ефекті кремнію — напівпровідника, який використовується в камерах і датчиках видимого світла. Це явище дозволяє матеріалу вловлювати світло з середнього інфрачервоного діапазону електромагнітного спектра.

[ + – ] Принцип роботи камери від UCI Фото: камера

За словами директора лабораторії лазерної спектроскопії Дмитра Фишмана, причина в тому, що середня інфрачервона зона несе важливу інформацію про хімічний склад, в тому числі про молекулярні коливаннях. Вчений підкреслив, що інші технології використовують лазерне сканування обʼєктів, а цей процес займає дуже багато часу.

"Нелінійний оптичний трюк з короткими лазерними імпульсами дозволив нам захопити зображення з глибоким дозволом на камеру за один знімок, тим самим надавши альтернативний метод — і прогрес в тому, що це не просто швидше, але також виробляє 3D-зображення з хімічним контрастом", — пояснив Фішман.

Нова робота продовжує дослідження, описане в журналі Natureʼs Light: Science & Applications в 2020 році. Тоді група вчених зробила перші кроки для ефективного вилучення даних з середнього інфрачервоного діапазону за допомогою кремнієвих камер. Зараз же команда Фишмана значно поліпшила технологію, завдяки чому її скоро зможуть використовувати повсюди.

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