На этот раз повезло. Астероид размером с пирамиду Хеопса пролетел рядом с Землей

Астероид пролетел рядом с нашей планетой в воскресенье на очень близком расстоянии.

Данный космический объект считается потенциально опасным из-за своих размеров. По данным Лаборатории реактивного движения NASA, его возможная высота может быть до 220 метров, а это больше чем пирамида Хеопса в Гизе, Египет. Но не смотря на достаточно близкое расстояние от Земли, астероид пролетел мимо, сообщает jpost.com

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Размер астероида, который назвали 2008 GO20, еще предстоит окончательно определить, но по оценкам он составляет от 97 до 220 метров. Для сравнения, пирамида Хеопса в Египте, считающаяся одним из семи чудес света, имеет высоту 138 метров. Астероид также может быть больше, чем культовый Тадж-Махал в Индии, высота которого составляет 73 метра.

Из-за близкого подлета к Земле, на расстояние 4,5 миллиона километров, астероид считается потенциально опасным. Однако он пролетел мимо и по данным NASA астероиды будут еще приближаться к Земле и не причинять нам никакого вреда как минимум лет сто.

На самом деле астероиды часто летают рядом с нашей планетой. 31 июля еще один астероид, получивший название YM6 2019, также приблизится к Земле. И он даже больше, чем 2008GO20, но он будет лететь еще дальше от нас.

Тем не менее, опасность столкновения с астероидом все еще существует. При таком большом размере и скорости полета около 29 000 километров в час, астероид, несомненно, может нанести некоторый ущерб, если столкнется с планетой.

Опасность столкновения с астероидом остается одним из наихудших возможных стихийных бедствий, которые могут случиться с планетой, поскольку человечество не в состоянии защитится от них.

Одним из методов защиты, предложенных NASA и Лабораторией прикладной физики в Университете Джона Хопкинса, является миссия DART, в ходе которой космический аппарат врежется в астероид, чтобы слегка изменить его траекторию и в итоге, изменит его курс. Компания Airbus предложила более быстрое возможное решение, согласно которому спутники связи будут перепрофилированы, чтобы отклонить астероид.

Несмотря на это, NASA и другие организации внимательно следят за небом в поисках любых астероидов, приближающихся к планете, используя специальные телескопы.

Фокус уже писал о том, что спутники связи спасут Землю от столкновения. Если астероид будет угрожать нашей планете, переделанные телекоммуникационные спутники смогут отразить потенциальную опасность.