На этот раз повезло. Астероид размером с пирамиду Хеопса пролетел рядом с Землей
Астероид пролетел рядом с нашей планетой в воскресенье на очень близком расстоянии.
Данный космический объект считается потенциально опасным из-за своих размеров. По данным Лаборатории реактивного движения NASA, его возможная высота может быть до 220 метров, а это больше чем пирамида Хеопса в Гизе, Египет. Но не смотря на достаточно близкое расстояние от Земли, астероид пролетел мимо, сообщает jpost.com
Размер астероида, который назвали 2008 GO20, еще предстоит окончательно определить, но по оценкам он составляет от 97 до 220 метров. Для сравнения, пирамида Хеопса в Египте, считающаяся одним из семи чудес света, имеет высоту 138 метров. Астероид также может быть больше, чем культовый Тадж-Махал в Индии, высота которого составляет 73 метра.
Из-за близкого подлета к Земле, на расстояние 4,5 миллиона километров, астероид считается потенциально опасным. Однако он пролетел мимо и по данным NASA астероиды будут еще приближаться к Земле и не причинять нам никакого вреда как минимум лет сто.
На самом деле астероиды часто летают рядом с нашей планетой. 31 июля еще один астероид, получивший название YM6 2019, также приблизится к Земле. И он даже больше, чем 2008GO20, но он будет лететь еще дальше от нас.
Тем не менее, опасность столкновения с астероидом все еще существует. При таком большом размере и скорости полета около 29 000 километров в час, астероид, несомненно, может нанести некоторый ущерб, если столкнется с планетой.
Опасность столкновения с астероидом остается одним из наихудших возможных стихийных бедствий, которые могут случиться с планетой, поскольку человечество не в состоянии защитится от них.
Одним из методов защиты, предложенных NASA и Лабораторией прикладной физики в Университете Джона Хопкинса, является миссия DART, в ходе которой космический аппарат врежется в астероид, чтобы слегка изменить его траекторию и в итоге, изменит его курс. Компания Airbus предложила более быстрое возможное решение, согласно которому спутники связи будут перепрофилированы, чтобы отклонить астероид.
Несмотря на это, NASA и другие организации внимательно следят за небом в поисках любых астероидов, приближающихся к планете, используя специальные телескопы.
Фокус уже писал о том, что спутники связи спасут Землю от столкновения. Если астероид будет угрожать нашей планете, переделанные телекоммуникационные спутники смогут отразить потенциальную опасность.