На цей раз пощастило. Астероїд розміром із піраміду Хеопса пролетів поруч із Землею

Астероїд пролетів поруч із нашою планетою в неділю на дуже близькій відстані.

Цей космічний обʼєкт вважається потенційно небезпечним через свої розміри. За даними Лабораторії реактивного руху NASA, його можлива висота може бути до 220 метрів, а це більше, ніж піраміда Хеопса в Гізі, Єгипет. Але не дивлячись на досить близьку відстань від Землі, астероїд пролетів повз, повідомляє jpost.com

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Розмір астероїда, який назвали 2008 GO20, ще належить остаточно визначити, але за оцінками він становить від 97 до 220 метрів. Для порівняння, піраміда Хеопса в Єгипті, що вважається однимі з семи чудес світу, має висоту 138 метрів. Астероїд також може бути більшим, ніж культовий Тадж-Махал в Індії, висота якого становить 73 метри.

Через близький підліт до Землі, на відстань 4,5 мільйона кілометрів, астероїд вважається потенційно небезпечним. Однак він пролетів повз, і, за даними NASA, астероїди будуть ще наближатися до Землі і не завдавати нам ніякої шкоди як мінімум років сто.

Насправді астероїди часто літають поруч із нашою планетою. 31 липня ще один астероїд, що отримав назву YM6 2019, також наблизиться до Землі. І він навіть більший, ніж 2008GO20, але він буде летіти ще далі від нас.

Проте небезпека зіткнення з астероїдом все ще існує. При такому великому розмірі та швидкості польоту близько 29 000 км на годину, астероїд, безсумнівно, може завдати певних збитків, якщо зіткнеться з планетою.

Небезпека зіткнення з астероїдом залишається одним із найгірших можливих стихійних лих, які можуть трапитися з планетою, оскільки людство не в змозі захиститися від нього.

Одним із методів захисту, запропонованих NASA та Лабораторією прикладної фізики в Університеті Джона Гопкінса, є місія DART, у ході якої космічний апарат вріжеться в астероїд, щоб злегка змінити його траєкторію і в підсумку змінить його курс. Компанія Airbus запропонувала швидше можливе рішення, згідно з яким супутники звʼязку будуть перепрофільовані, щоб відхилити астероїд.

Незважаючи на це, NASA та інші організації уважно стежать за небом у пошуках будь-яких астероїдів, що наближаються до планети, використовуючи спеціальні телескопи.

Фокус вже писав про те, що супутники звʼязку врятують Землю від зіткнення. Якщо астероїд загрожуватиме нашій планеті, перероблені телекомунікаційні супутники зможуть відбити потенційну небезпеку.