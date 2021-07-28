250 километров за час. Аэротакси установило новый рекорд по дальности полета (видео)

Инженеры нашли батарею, которая способна продержать электросамолет в воздухе более часа. Коммерческие полеты должны начаться в 2024 году.

Американская компания Joby Aviation установила мировой рекорд, заставив воздушное такси пролететь 154.6 миль (249 километров) на одном заряде аккумулятора. Она опубликовала видео в YouTube и раскрыла подробности на официальном сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В Калифорнии электрический самолет (eVTOL) под управлением главного пилота-испытателя Джастина Плейнса 11 раз описал круг в 14 миль, продержавшись в воздухе 1 час 17 минут, включая вертикальный взлет и посадку. Такого рекорда прототипу помогли добиться литий-ионные батареи, которые свободно продаются на коммерческом рынке, но были адаптированы для аэрокосмической отрасли.

"Мы достигли того, что многие считали невозможным с помощью современных аккумуляторных технологий. Мы совершили первый шаг к тому, чтобы сделать удобные воздушные путешествия без выбросов вредных веществ между такими местами, как Сан-Франциско и озеро Тахо, Хьюстон и Остин, или Лос-Анджелес и Сан-Диего, повседневной реальностью", — подчеркнул основатель и президент Joby ДжоБен Бевирт.

Соотношение мощности к весу — показатель, который очень влияет на скорость и эффективность полета. При этом плотность энергии, количество, которое хранится в аккумуляторе — является ключевым показателем, но пока обычных современных батарей не хватает даже на то, чтобы просто оторвать тяжелые самолеты от земли. Для сравнения: реактивное топливо дает примерно в 43 раза больше энергии, чем батарея с таким же весом.

Пресс-служба подчеркивает, что инженеры выбрали для прототипа модель аккумулятора с катодом 811 NMC и ячейкой с графитовым анодом после внутренних испытаний, чтобы обеспечить оптимальный компромисс между удельной энергией, необходимой для полета самолета на 150 миль, удельной мощностью для взлета и посадки в вертикальном направлении и достаточно большим сроком службы. Во время лабораторных тестов они доказали, что батарея выдерживает более 10 тысяч полетных циклов.

Команду по разработке энергосистем Joby возглавляет Джон Вагнер, руководитель отдела силовых агрегатов и электроники, который ранее руководил разработкой аккумуляторов для Tesla. Он заявил, что компания четыре года пыталась максимально повысить энергоэффективность аккумулятора, и большую роль сыграл выбор химического состава элементов.

"Поскольку мы расширили диапазон, мы смогли определить модификации самолета, которые повышают эффективность, и на последних нескольких тестах мы смогли модернизировать шасси на нашем прототипе самолета до шасси с профилем сопротивления, который более соответствует тому, что мы желаем увидеть на серийных самолетах", — добавил летчик Джастин Пейнс.

Руководство Joby Aviation планирует в 2024 году начать коммерческие пассажирские рейсы, в которых пилот будет перевозить четырех пассажиров со скоростью до 200 миль в час. Компания уже занимается сертификацией своих самолетов в Федеральном управлении гражданской авиации США и уже согласовала сертификационную основу "G-1", получив одобрение летной годности ВВС.

Ранее эксперты рассказали, когда люди смогут воспользоваться услугами аэротакси. Консалтинговая компания SMG определила, что в начале мая 2021 года Joby оказалась ближе всех к массовому производству и использованию eVTOL.

Писали также, что Kelekona разработала 40-местное аэротакси нового класса без крыльев. Разработчики компенсировали большой вес особым плоским корпусом и восемью пропеллерами.