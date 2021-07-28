250 кілометрів за годину. Аеротаксі встановило новий рекорд із дальності польоту (відео)

Інженери знайшли батарею, яка здатна протримати електролітак у повітрі понад годину. Комерційні польоти повинні початися в 2024 році.

Американська компанія Joby Aviation встановила світовий рекорд, змусивши повітряне таксі пролетіти 154.6 миль (249 кілометрів) на одному заряді акумулятора. Вона опублікувала відео в YouTube і розкрила подробиці на офіційному сайті.

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У Каліфорнії електричний літак (eVTOL) під керуванням головного пілота-випробувача Джастіна Плейнса 11 разів описав коло у 14 миль, протримавшись у повітрі 1 годину 17 хвилин, враховуючи вертикальний зліт і посадку. Такого рекорду прототипу допомогли досягти літій-іонні батареї, які вільно продаються на комерційному ринку, але були адаптовані для аерокосмічної галузі.

"Ми досягли того, що багато хто вважав неможливим за допомогою сучасних акумуляторних технологій. Ми зробили перший крок до того, щоб зробити зручні повітряні подорожі без викидів шкідливих речовин між такими місцями, як Сан-Франциско й озеро Тахо, Х'юстон та Остін, або Лос-

Анджелес і Сан-Дієго, повсякденною реальністю", — підкреслив засновник і президент Joby Джоб Бевірт.

Співвідношення потужності до ваги — показник, який дуже впливає на швидкість та ефективність польоту. При цьому щільність енергії, кількість, яка зберігається в акумуляторі — є ключовим показником, але поки звичайних сучасних батарей не вистачає навіть на те, щоб просто відірвати важкі літаки від землі. Для порівняння: реактивне паливо дає приблизно в 43 рази більше енергії, ніж батарея з такою ж вагою.

Пресслужба підкреслює, що інженери вибрали для прототипу модель акумулятора з катодом 811 NMC та осередком із графітовим анодом після внутрішніх випробувань, щоб забезпечити оптимальний компроміс між питомою енергією, необхідною для польоту літака на 150 миль, питомою потужністю для зльоту і посадки у вертикальному напрямку і досить великим терміном служби. Під час лабораторних тестів вони довели, що батарея витримує понад 10 тисяч польотних циклів.

Команду з розробки енергосистем Joby очолює Джон Вагнер, керівник відділу силових агрегатів та електроніки, який раніше керував розробкою акумуляторів для Tesla. Він заявив, що компанія чотири роки намагалася максимально підвищити енергоефективність акумулятора, і велику роль зіграв вибір хімічного складу елементів.

"Оскільки ми розширили діапазон, ми змогли визначити модифікації літака, які підвищують ефективність, і на останніх декількох тестах ми змогли модернізувати шасі на нашому прототипі літака до шасі з профілем опору, який більше відповідає тому, що ми хочемо побачити на серійних літаках", — додав льотчик Джастін Пейнс.

Керівництво Joby Aviation планує в 2024 році розпочати комерційні пасажирські рейси, в яких пілот перевозитиме чотирьох пасажирів зі швидкістю до 200 миль на годину. Компанія вже займається сертифікацією своїх літаків у Федеральному управлінні цивільної авіації США і вже погодила сертифікаційну основу "G-1", отримавши схвалення льотної придатності ВВС.

Раніше експерти розповіли, коли люди зможуть скористатися послугами аеротаксі. Консалтингова компанія SMG визначила, що на початку травня 2021 року Joby виявилася ближче всіх до масового виробництва і використання eVTOL.

Писали також, що Kelekona розробила 40-місне аеротаксі нового класу без крил. Розробники компенсували велику вагу особливим плоским корпусом і вісьмома пропелерами.