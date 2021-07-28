Шлем от рака. С помощью нового изобретения ученым впервые удалось уменьшить опухоль мозга

Впервые в мире прототип магнитного шлема уменьшил прогрессирующую раковую опухоль у человека.

Глиобластома, к счастью, редкая форма рака, но опухоль быстро растет в головном мозге или стволе головного мозга, и она не поддается лечению и почти всегда приводит к летальному исходу. Но ученые, возможно, нашли новый метод лечения: неинвазивный шлем, который использует колебания магнитного поля для уменьшения опухоли, сообщает Sciencealert

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Устройство недавно было протестировано на 53-летнем пациенте с глиобластомой, опухоль которого значительно уменьшилась на 31% за короткое время, прежде чем пациент, к сожалению, скончался от несвязанной с болезнью черепно-мозговой травмы.

"Благодаря этому пациенту мы смогли проверить потенциальную эффективность первой в мире неинвазивной терапии глиобластомы", — говорит нейрохирург Дэвид С. Баскин из Хьстонской методистской больницы, США.

Шлем оснащен тремя сильными постоянно вращающимися магнитами, которые генерируют колебания магнитного поля. Используя эту технологию, ученые смогли уменьшить объем и массу глиобластомы в клетках человека и в клетках глиобластомы человека, имплантированных мышам в лабораторных условиях.

Ученые обнаружили, что магнитное поле нарушает перенос электронов в серии реакций, которые митохондрии используют для производства химической энергии, питающей наши клетки. Однако это нарушение происходит только в присутствии определенных усиливающих метаболизм соединений, продуцируемых клетками опухоли, а это означает, что разрушенные клетки глиобластомы отмирают, а здоровые клетки остаются нетронутыми.

Пациент обратился к врачу по поводу "измененного психического состояния", в результате чего была обнаружена большая опухоль/

Ему сделали операцию по удалению глиобластомы, но, к сожалению, опухоль снова выросла и продолжала расти, несмотря на лечение. Поскольку традиционные методы лечения уже не помогали, пациенту разрешили испытать магнитный шлем.

В течение трех дней пациент проходил лечение в клинике, а его супруга училась использовать шлем дома. После этого он продолжил лечение в домашних условиях.

В целом лечение продолжалось 36 дней. По словам ученых, за это время глиобластома уменьшилась на 31 процент, также улучшилась речь и когнитивные функции пациента.

Через 36 дней лечение пришлось прекратить, так как пациент упал и повредил голову. К сожалению, вскоре после этого он скончался.

Хотя это исследование касается только одного пациента, предварительные результаты обнадеживают. Если эффективность шлема будет доказана на других людях, он может предложить гораздо более щадящий вариант лечения одной из наиболее ужасных форм рака, говорят ученые.

"Представьте себе лечение рака мозга без лучевой терапии или химиотерапии", — говорит Баскин.