Шолом від раку. За допомогою нового винаходу вченим уперше вдалося зменшити пухлину мозку

Уперше у світі прототип магнітного шолома зменшив прогресування ракової пухлини в людини.

Гліобластома, на щастя, рідкісна форма раку, але пухлина швидко росте в головному мозку або стовбурі головного мозку, і вона не піддається лікуванню і майже завжди призводить до летального результату. Але вчені, можливо, знайшли новий метод лікування: неінвазивний шолом, який використовує коливання магнітного поля для зменшення пухлини, повідомляє Sciencealert.

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Пристрій нещодавно було протестовано на 53-річному пацієнтові з гліобластомою, пухлина якого значно зменшилася на 31% за короткий час, перш ніж пацієнт, на жаль, помер від незв'язаної з хворобою черепно-мозкової травми.

"Завдяки цьому пацієнту ми змогли перевірити потенційну ефективність першої у світі неінвазивної терапії гліобластоми", — говорить нейрохірург Девід С. Баскін з Х'юстонської методистської лікарні, США.

Шолом оснащений трьома сильними постійно обертальними магнітами, які генерують коливання магнітного поля. Використовуючи цю технологію, учені змогли зменшити обсяг і масу гліобластоми в клітинах людини і в клітинах гліобластоми людини, імплантованих мишам у лабораторних умовах.

Учені виявили, що магнітне поле порушує перенесення електронів у серії реакцій, які мітохондрії використовують для виробництва хімічної енергії, яка живить наші клітини. Однак, це порушення відбувається тільки в присутності певних підсилювальних метаболізм сполук, які продукуються клітинами пухлини, а це означає, що зруйновані клітини гліобластоми відмирають, а здорові клітини залишаються недоторканими.

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу "зміненого психічного стану", у результаті чого було виявлено велику пухлину.

Йому зробили операцію з видалення гліобластоми, але, на жаль, пухлина знову зросла і продовжувала зростати, незважаючи на лікування. Оскільки традиційні методи лікування вже не допомагали, пацієнту дозволили випробувати магнітний шолом.

Протягом трьох днів пацієнт проходив лікування в клініці, а його дружина навчалася використовувати шолом вдома. Після цього він продовжив лікування в домашніх умовах.

У цілому лікування тривало 36 днів. За словами вчених, за цей час гліобластома зменшилася на 31 відсоток, також покращилася мова і когнітивні функції пацієнта.

Через 36 днів лікування довелося припинити, оскільки пацієнт впав і пошкодив голову. На жаль, незабаром після цього він помер.

Хоча це дослідження стосується тільки одного пацієнта, попередні результати дають надію. Якщо ефективність шолома буде доведена на інших людях, він може запропонувати набагато більш щадний варіант лікування однієї з найжахливіших форм раку, кажуть учені.

"Уявіть собі лікування раку мозку без променевої терапії або хіміотерапії", — говорить Баскін.