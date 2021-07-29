В Венгрии в урне 4000-летней давности обнаружены обугленные останки женщины, беременной двойней

Во время раскопок на берегу Дуная археологи обнаружили 525 кремационных урн древней культуры Ватя.

Ученые из Италии и Венгрии проанализировали многочисленные образцы человеческих останков и артефактов, обнаруженных кладбище недалеко от венгерского города Сигетсентмиклош, и которому 4000 лет, сообщает Sciencealert

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Кладбище, состоящее из сотен глиняных горшков, закопанных в полукилометре от берега Дуная, принадлежит культуре бронзового века под названием Ватя.

То немногое, что ученые знают о культуре Ватя, основано на укрепленных поселениях и кладбищах кремированных тел, похороненных в керамических урнах. Этого едва ли достаточно, чтобы узнать, как жили люди, населявшие бассейн Дуная примерно на полтысячи лет, начиная примерно с 2100 года до нашей эры.

Кладбище, состоящее из кремационных урн, было обнаружено недалеко от города Сигетсентмиклош во время раскопок перед строительством нового супермаркета.

Всего на территории 0,5 гектара было обнаружено 525 захоронений. В основном в урнах были фрагменты костей, прах и погребальные принадлежности из керамики или бронзы.

Ученые извлекли 41 образец из 29 захоронений и провели ряд лабораторных тестов, чтобы получить более четкое представление о том, кем были эти люди.

Одна из кремационных урн на кладбище выделялась среди остальных. В этой урне, под номером 241, были найдены более роскошные предметы, в том числе золотое кольцо для волос и бронзовое кольцо на шею, а также две костяные шпильки.

[ + – ] Кольцо из бронзы на шею, золотое кольцо для волос, костяные булавки/иглы, найденный в урне 241. Фото: ScienceAlert

По фрагментам костей ученые определили, что в урне захоронена женщина в возрасте от 20 до 30 лет, но не одна. Ее похоронили беременную двумя младенцами на 30 неделе срока.

В то время как большинство урн содержали лишь часть кремированного тела умершего, содержимое урны номер 241 было более полным. Похоже что перед погребением в урну каждый фрагмент собирали с особой тщательностью.

[ + – ] Кости женщины (слева) и ее детей (справа). Фото: ScienceAlert

Несмотря на то, что в урне были найдены лишь фрагменты костей женщины, ученые смогли раскрыть подробности ее жизни с помощью анализа изотопов.

В ее коренных зубах, например, был слой дентина, который фиксирует важные биографические события в качестве химической сигнатуры. А часть бедренной кости помогла узнать ученым чем питалась эта женщина и как часто и далеко она передвигалась.

Изучение этих и других данных помогло исследователям создать портрет женщины, которая приехала издалека, в возрасте от 8 до 13 лет, и возможно, она родилась в Южной Моравии, на территории современной Чехии.

Анализ останков в других урнах показывает, что другие женщины также прибыли из разных мест, которые находятся далеко от места захоронения.

Возможно, говорят ученые, женщина из урны 241, приехала издалека и впоследствии вышла замуж за представителя верхушки общины культуры Ватя, о чем свидетельствует ее богатый погребальный набор.

К сожалению, она скончалась в расцвете сил, беременная двойней. Ученые могут только догадываться, была ли ее смерть следствием преждевременных родов или чего-то совершенно другого.