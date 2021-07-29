В Угорщині в урні 4000-річної давності виявлені обвуглені останки жінки, вагітної двійнею

Під час розкопок на березі Дунаю археологи виявили 525 кремаційних урн древньої культури Ватя.

Вчені з Італії й Угорщини проаналізували численні зразки людських решток і артефактів, виявлених на кладовищі недалеко від угорського міста Сигетсентмиклош і яким 4000 років, повідомляє Sciencealert

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Кладовище, що складається з сотень глиняних горщиків, закопаних за півкілометра від берега Дунаю, належить культурі бронзового століття під назвою Ватя.

Та скупа інформація, яку вчені знають про культуру Ватя, заснована на укріплених поселеннях і кладовищах кремованих тел, похованих у керамічних урнах. Цього навряд чи достатньо, щоб дізнатися, як жили люди, що населяли басейн Дунаю приблизно на півтисячі років, починаючи приблизно з 2100 року до нашої ери.

Кладовище, що складається з кремаційних урн, було виявлено недалеко від міста Сигетсентмиклош під час розкопок перед будівництвом нового супермаркету.

Всього на території 0,5 гектара було виявлено 525 поховань. В основному в урнах були фрагменти кісток, прах і похоронні приналежності з кераміки або бронзи.

Вчені витягли 41 зразок із 29 поховань і провели ряд лабораторних тестів, щоб отримати більш чітке уявлення про те, ким були ці люди.

Одна з кремаційних урн на кладовищі виділялася серед інших. У цій урні, під номером 241, були знайдені більш розкішні предмети, у тому числі золоте кільце для волосся та бронзове кільце на шию, а також дві кістяні шпильки.

[ + – ] Кільце з бронзи на шию, золоте кільце для волосся, кістяні шпильки/голки, знайдені в урні 241. Фото: ScienceAlert

За фрагментами кісток вчені визначили, що в урні похована жінка у віці від 20 до 30 років, але не одна. Її поховали вагітну двома немовлятами на 30 тижні терміну.

У той час як більшість урн містили лише частину кремованого тіла померлого, вміст урни номер 241 було більш повним. Схоже, що перед похованням в урну кожен фрагмент збирали з особливою ретельністю.

[ + – ] Кістки жінки (зліва) і її дітей (праворуч). Фото: ScienceAlert

Незважаючи на те, що в урні знайшли лише фрагменти кісток жінки, учені змогли розкрити подробиці її життя за допомогою аналізу ізотопів.

У її корінних зубах, наприклад, був шар дентину, який фіксує важливі біографічні події в якості хімічної сигнатури. А частина стегнової кістки допомогла дізнатися вченим, чим харчувалася ця жінка і як часто та далеко вона пересувалася.

Вивчення цих та інших даних допомогло дослідникам створити портрет жінки, яка приїхала здалеку, у віці від 8 до 13 років, і, можливо, вона народилася в Південній Моравії, на території сучасної Чехії.

Аналіз останків в інших урнах показує, що інші жінки також прибули з різних місць, які знаходяться далеко від місця поховання.

Можливо, кажуть вчені, жінка з урни 241, приїхала здалеку та згодом вийшла заміж за представника верхівки громади культури Ватя, про що свідчить її багатий похоронний набір.

На жаль, вона померла в розквіті сил, вагітна двійнею. Вчені можуть тільки здогадуватися, чи була її смерть наслідком передчасних пологів або чогось зовсім іншого.