Лямбда-вариант коронавируса научился скрываться от иммунитета, – ученые

Перуанский (лямбда) вариант коронавируса приобрел 8 ключевых мутаций, сделавших его очень заразным и малочувствительным к антителам.

Группа японских ученых из шести университетов обнаружила, что лямбда-штамм коронавируса, распространяющийся сейчас по ряду стран Южной Америки, не только имеет высокую заразность, но и способен скрывать себя от иммунитета человека. Результаты их исследования опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

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"История появления лямбда-штамма и его свойства являются загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным", – считают исследователи.

Лямбда-штамм был впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.

[ + – ] Основные мутации лямбда-варианта коронавируса

Ученые, проводившие исследование, являются молекулярными биологами. Они проследили за проникновением лямбда-штамма коронавируса и других его вариаций в культуры клеток.

Оказалось, что лямбда-вариант столь же активно заражал клетки, как это делают различные вариации индийского (дельта) штамма, которые считаются сегодня самыми заразными.

Повышенная заразность лямбды была преимущественно связана с двумя мутациями: T76I и L452Q, появление которых изменило характер сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2.

Ученые также обнаружили, что коронавирусы варианта "лямбда" значительно хуже соединялись с антителами вакцинированных пациентов, чем другие вариации SARS-CoV-2.

В среднем для нейтрализации "лямбды" нужно примерно в 1,5 раза больше антител, чем для борьбы с другими его разновидностями. Эта особенность вируса связана с удалением значительной части его генома, кодирующей так называемый NTD-домен.

Эта мутация, отмечают ученые, уникальна для лямбда-версии, ранее ее не находили у других вариантов.

19 июля глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация зафиксировала распространение лямбда-штамма коронавируса более чем в 30 странах.

Отметим, что bioRxiv – специфическое издание. Это так называемый репозиторий препринтов с открытым доступом, основанный в ноябре 2013 года. Он находится в лаборатории Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory, CSHL), некоммерческом научно-исследовательском и образовательном учреждении.

Статьи, размещенные на bioRxiv, не рецензируются, но проходят базовую проверку и проверку на плагиат.

Публикуя препринты на bioRxiv, авторы могут сразу же сделать свои заключения доступными научному сообществу и получить обратную связь до того, как они будут представлены в рецензируемые журналы.

Поэтому к выводам статей, опубликованных на bioRxiv, нужно относиться осторожно.

Напомним, в июне в Великобритании было документально подтверждено шесть случаев заболевания лямбда-вариантом COVID-19. Все случаи связаны с заграничными поездками.

ВОЗ классифицировала лямбда-штамм как вариацию, которая требует пристального наблюдения, поскольку эта мутация более заразна и способна усилить резистентность к антителам.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них "увернется" от вакцин. "Чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант. Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало", – считает он.