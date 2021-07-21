"Вернет в самое начало": ВОЗ предупредила об угрозе появления нового штамма COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них "увернется" от вакцин.

В мире может появиться штамм коронавируса, более опасный чем дельта.

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Об этом во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, информирует ТАСС.

"Чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант. Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало", – считает он.

По словам главы ВОЗ, ему часто задают вопрос, когда закончится пандемия.

"Пандемия – это испытание, мир с ним не справляется. За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19", – отметил Гебрейесус.

Директор ВОЗ выразил мнение, что остановить пандемию, а также "перезапустить" мировую экономику позволит вакцинация 70% населения каждого государства к середине 2022 года.

"Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику", – резюмировал Гебрейесус, добавив, что для реализации этой цели необходимы 11 миллиардов доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что новая волна COVID-19 вызвана возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей между странами, а дельта штамм коронавируса провоцирует рост числа заражений коронавирусом в мире.

Также во Всемирной организация здравоохранения не рекомендовали смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей.

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