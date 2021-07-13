"Опасная тенденция": в ВОЗ не советуют смешивать разные вакцины от COVID-19

Специалисты не имеют точных данных, как именно комбинирование вакцин от COVID-19 разных производителей влияет на организм человека.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать и подбирать вакцины против COVID-19 от разных производителей, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, комбинирование разных вакцин от COVID-19 — опасная тенденция.

На сегодняшний день мало данных о том, как именно смешивание вакцин от коронавируса разных производителей влияет на организм человека, поэтому в ВОЗ рекомендуют комбинировать препараты в рамках иммунизации.

"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадений… В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу", — цитирует Reuters главного научного сотрудника ВОЗ.

Вопрос о прохождении ревакцинации от COVID-19 должен решаться на основе научных данных, а не заявлениях "компаний, которые говорят, что необходима третья доза".

Сумья Сваминатан на брифинге добавила, что полного курса вакцинации прививками, которые одобрены ВОЗ, достаточно для защиты организма от коронавирусной инфекции.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС впервые положительно оценили смешивание вакцин против COVID-19. Комбинировать вакцины разных производителей для молодых людей начали для снижения риска возникновения тромбов, а успешные исследования проводились в Испании и Германии.

Также Фокус рассказывал, что в ВОЗ и ранее призывали не комбинировать вакцины от COVID-19. Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт ОʼБрайен предупреждала, что последствия применения разных вакцин на данный момент не изучены, а эксперты имеют только разрешительную рекомендацию после смешивания вакцин Pfizer и AstraZeneca.